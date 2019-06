Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hajókatasztrófa: pezsgőzött a Viking kapitánya?

Lehetséges, hogy a Hableányt legázoló Viking kapitánya, Jurij C. ittasan irányította a hajót a tragédia idején - véli a Hableány kapitányaként szolgáló L. László lányának ügyvédje a Blikk értesülései szerint.

Gulyás Krisztán ügyvéd pénteken indítványt nyújtott be a hatóságnak, hogy mindenképpen vizsgálják meg az úgynevezett indítási protokollt, mert nem kizárt, hogy a Viking Sigyn kapitánya pezsgőt ivott az ütközés előtt. A program része ugyanis, hogy a hajó megáll a Parlament előtt, majd az utasok koccinthatnak a kapitánnyal. Gulyás Krisztián azt reméli, hamarosan tájékoztatást kapnak az alkoholszonda eredménye mellett arról is, hogy a tragédia pillanatában volt-e egyáltalán bárki is a Viking kormányánál - írja a lap.

A védő szerint az eddig nyilvánosságra hozott felvételek a szállodahajó bizonytalan közlekedéséről tanúskodnak, mintha senki nem irányította volna a Vikinget.

Mint ismeretes, az ukrán hajóskapitány irányítása alatt állt Viking Sigyn szállodahajó május 29-én utolérte a Margit hídnál a Hableány sétahajót, majd szabálytalan előzés közben letarolta. A 64 éves ukrán hajóskapitányt halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés veszélyeztetésével gyanúsították meg, letartóztatták, majd múlt héten 15 millió forint óvadék ellenében bűnügyi őrizetbe helyezték.

Az szinte biztosra vehető, hogy a dél-koreai áldozatok hozzátartozói svájci vagy amerikai választott bírósághoz fordulnak kártérítési igényükkel, erre a Viking Sigyn üzemeltetőjének svájci székhelye is feljogosítja őket. A svájci vagy amerikai bírósághoz való fordulásra a magyar áldozatok hozzátartozóinak is van lehetőségük, míg a büntetőeljárás is a magyar jogrend szerint zajlik.