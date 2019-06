Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hajókatasztrófa: több elméletet is cáfol az ukrán kapitány ügyvédje

A Viking kapitányának ügyvédje szerint nem igaz, hogy az ütközés idején Jurij C. szelfizett, vagy ne lett volna a kormánynál - derül ki a hvg.hu cikkéből.

Hazugságnak nevezte a Viking Sigyn ukrán kapitányának ügyvédje, Tóth M. Gábor, hogy a 28 halálos áldozattal járó hajókatasztrófa azért következett be, mert a baleset okozásával gyanúsított Jurij C. utasai egyikével szelfizett a mobiltelefonjával, ezért nem vette észre az előtt lévő Hableányt - számol be a portál.

A szelfi-teóriát a Magyar Nemzet vetette fel csütörtökön, mintegy magyarázatként egyúttal a Fővárosi Főügyészség korábbi közlésre is, miszerint a 64 éves kapitány a katasztrófa után adatokat törölt mobiltelefonjáról.

Az adattörlés tényét az ügyvéd cáfolta a portálnak, állítása szerint már a június 5-án készült a szakértői vélemény is megállapította, hogy Jurij C telefonján május 29-én egyáltalán nem volt adatforgalmazás.

Azokat az elméleteket is cáfolta, melyek szerint a Viking Sigyn kapitánya a saját hajóján utazó, a balesetet végignéző utasaitól értesült a Hableánnyal történt ütközésről.

Nem olyan egyértelmű a sztori, mint ahogyan azt a sajtó, illetve a sértetti oldal képviselői szeretnék bemutatni - idézi a portál az ügyvédet.

