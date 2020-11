Így kaphatja meg a 3 millió forintot lakásfelújításra - kiderültek a részletek

Megjelent a rendelet a lakásfelújítási támogatások részletszabályairól. A tb-jogviszonyt ehhez is elvárják, a kincstár számára mindent igazolni kell, a legnyilvánvalóbb kiskapukat pedig bezárták. Egyik családtagról a másikra átíratni a lakást, és többször is felvenni a támogatást nem lehet, és a tulajdonos saját bt-je által kiállított számlát sem fogadják el.

Megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely alapján jövő januártól a gyerekes családok lakásfelújításra a beruházás költségeinek a felét, maximum 3 millió forintot visszaigényelhetnek az államtól. A felújítások, amelyekre támogatást lehet kérni, listája hosszú, pontosan ezek a rendelet szerint. Köztük van a normál felújítás mellett a klímaberendezés beépítésétől kezdve a térkőcserén át a garázsépítésig sok minden.

Azok a családok igényelhetik a Magyar Államkincstárnál a támogatást, amelyek legalább egy gyereket nevelnek. Gyereknek minősül gyermek az eltartott vér szerinti vagy örökbe fogadott 25 év alatti eltartotton kívül a magzat is a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy, és a kiskorú rokon is, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja.

Az igénylőre is vonatkoznak megkötések, egyéves tb-jogviszonyt írnak elő, amely az elmúlt évben maximum 30 napra volt megszakítva, emellett elfogadják azt is, ha valaki nyugdíjas, vagy pedig nappali tagozatos hallgató. Szinte minden jogviszonyt elfogadnak, még a külföldi munkavégzést is, de a közfoglalkoztatottakat kizárják a támogatásból. A különélő szülők közül az veheti fel a támogatást, aki a gyereket neveli, ha közös a felügyelet, akkor 50-50 százalékban jogosultak rá.

Számla kell mindenről

A rendelet leszögezi, a munkákról számlát kell benyújtani, és olyan számla nem jó, amelyet már másmilyen támogatás igényléséhez egyszer használt a család. Olyan számlát, amelyen 5 százalékos áfa szerepel, nem lehet benyújtani, a számlákon 50-50 százalékban szerepelhet az anyag- és a munkaköltség.

A visszaélések elkerülése érdekében a munkálatokról szóló számlát nem adhatja ki családtag vagy az igénylő saját cége, és olyan számlát sem lehet benyújtani, amely alapján korábban már lakásbővítésre igénybe vettek állami támogatást például a csok keretében.

A számlákat össze kell gyűjteni, és az utolsó kiállítását követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022 végéig kell benyújtani az államkincstárhoz. A kérelemhez csatolni kell azokat az iratokat is, amelyekkel igazolja a család, hogy jogosult a támogatásra, például a várandósságot igazoló gondozási könyv másolatát.

A támogatást egyszer lehet igénybe venni ugyanarra a lakásra, de ha eladják, akkor az új vásárló ismét igényelheti, feltéve hogy nem közeli hozzátartozója az eladónak. Szóval olyan trükköt, hogy gyorsan egyik családtagról a másikra átíratni a lakást, és többször is felvenni a 3 millió forintot, nem enged a rendelet.