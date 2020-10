Influenzaoltás: gyorsan fogy a készlet

Két és fél, háromszor annyian érdeklődtek a múlt héten influenza elleni védőoltás iránt, mint a tavalyi szezon csúcsán - derül ki az emberek érdeklődését dokumentáló Google archívumból. A Népszava által megkérdezett háziorvosok is megerősítették: jóval nagyobb az érdeklődés, mint az elmúlt években.

Az már most tudható, hogy ingyen mindenkinek nem jut majd az oltóanyagból. A magyar kormány 23 éve minden évben - idén is - itthon legyártat 1,3 millió adag influenza elleni vakcinát. Egyedül 2009 volt kivételes, amikor 2,3 millió embert oltottak a madárinfluenza ellen is. Átlagosan az állam által biztosított mennyiségnek az 50-75 százaléka fogyott el egy-egy szezonban - például tavaly a készítmények alig felét használták el.

Most viszont - ha Google-érdeklődés hűen tükrözi az oltási szándék növekedését -, hiány lehet majd a hazai gyártású 3Fluart alapvakcinából is. Sőt kevésnek bizonyulhat az a 100 ezer adag Vaxigrip Tetra vakcina is, amelyet a kormánynak most sikerült közvetlenül a gyártótól megvásárolnia - írta a napilap.

Noha a lap által megkérdezett háziorvosok arról beszélnek, hogy fokozottabb az érdeklődés mint bármikor korábban a vakcina iránt, pontos adatot nem tudnak mondani. Az állam által térítésmentesen biztosított magyar oltóanyagot ezekben a napokban szállították ki a praxisokba.