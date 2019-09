Ingyen segítséget ígér a pénzügyi problémákkal küzdőknek az MNB

Az alkuszszövetség és a jegybank is nagyon fontosnak tartja a pénzügyi edukációt - erről beszéltek az FBAMSZ siófoki konferenciáján.

Nagyon fontos a pénzügyi edukáció - mondta Sebestyén László, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) az elnöke a szövetség konferenciáján. Minél nagyobb ugyanis a pénzügyi tudatosság, annál nagyobb szeletet szakít ki a biztosítás a nemzeti össztermékből. Magyarországon a GDP arányában nézve nem nő a biztosítási piac. A casco-penetráció például 30 éve változatlan.

A jegybank oktatna

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 4,466 millió új biztosítási szerződést kötöttek tavaly, ennek a 45 százalékát alkuszok vagy más közvetítők értékesítették. Az MNB szeretné, ha az alkuszok a pénzügyi edukációban részt vennének - mondta Hergár Eszter, az MNB társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója.

A jegybanktörvény 2013-ban az MNB közvetlen feladatává tette a fogyasztóvédelmet, amelynek része a pénzügyi tudatosság javítása is. Létrehoztak ennek jegyében egy pénzügyi navigációs rendszert, ennek kertében füzeteket adtak ki, oktatófilmeket készítettek, és különféle alkalmazások is vannak a jegybank honlapján, amelyek segítenek például a termékek kiválasztásában. Mobilakalmazásokkal is előrukkolt az MNB, ezek között van családi költségvetés-számláló, fiók- és atm-kereső, betét- és bankszámlaválasztó program is.

A jagybank tanácsadó irodákat is működtet. Ezekben ingyenesen adnak pénzügyi témákban tanácsokat az ügyfeleknek. A hátrányos helyzetű régiókban egy pilot-programot indított el a jegybank. Ennek keretében kormányablak-buszokkal kitelepülnek a kis falvakba, ahol segítenek az embereknek pénzügyi témákban. "A legtöbb esetben a levelek tartalmának értelmezésével vannak gondok" - mondta Hergár Eszter.

Tavaly több mint 200 ezer diák tanulhatott pénzügyeket a Pénziránytű Alapítványnak köszönhetően, az idén 400 ezernél is többnek lesz erre lehetősége.