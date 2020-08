Itt az előrejelzés! - Kettészakad az ország a következő napokban

A hét első felében egy hullámzó frontrendszer határozza meg időjárásunkat; sok lesz fölöttünk a felhő, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). Olyan területek is lesznek azonban, ahol marad a szárazság. Közel tíz fokos hőmérsékleti különbség is lehet az országban.

A Dunántúlon valószínű a nagyobb mennyiségű csapadék, ott csütörtök délig 30-60 milliméterre lehet számítani, de lokálisan ennél több is hullhat. A Tiszántúlon ezzel szemben területi átlagban csak 2-5 milliméter közötti mennyiség várható, de lesznek szárazon maradó területek is, illetve elszórtan itt is jelentős mennyiség hullhat - írja az OMSZ.

Az ország nagy részén a talajok nedvességgel töltődnek fel, de keleten, északkeleten továbbra is a párolgás marad az uralkodó, és tovább száradnak a talajok - vélik a szakemberek.

A hőmérséklet tekintve nagy különbségek alakulnak ki a front két oldalán. Nyugaton, északnyugaton a legmelegebb órákban is 25 Celsius-fok alatt marad a levegő hőmérséklete, míg keleten, délkeleten továbbra is 30 fok fölött alakulnak a maximumok.

Csütörtöktől egyre inkább egy tőlünk északra elterülő anticiklon határozza meg időjárásunkat. Visszatér a napos, jellemzően száraz, meleg idő. A szél egész héten nagy területeken élénk, helyenként erős lesz.

Várható időjárás kedd estig

Még hétfőn a Dunántúlon, a főváros környékén, illetve az Északi-középhegység térségében egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, néhol gyenge eső is lehet. Kedden többnyire változóan felhős időre van kilátás, tartósabban felhős részek inkább csak az Északnyugat-Dunántúlon lehetnek. Egy átmeneti szünet után délutántól, késő délutántól ismét egyre nagyobb számban képződhetnek záporok, zivatarok. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek - írja keddi prognózisában az OMSZ.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 21 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 22 és 34 fok között alakul, északnyugaton lesz hűvösebb az idő.