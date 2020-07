Javaslat érkezett, amely a 71 250 forint alatti nyugdíjból élőket érinti

Schmuck Erzsébet társelnök pénteki online sajtótájékoztatóján az élelmiszerárak jelentős növekedése miatt azt szorgalmazta, hogy a tizenharmadik havi nyugdíj jövőre esedékes egyheti részére szánt 77 milliárd forintot most azonnal kapják meg a nyugdíjasok, egyenlő mértékű járadékemelés formájában.

A politikus szerint a kormány időseket semmibe vevő politikáját bizonyítja a Magyar Nemzeti Bank pár napja közzétett inflációs jelentése is, amely elmondása szerint azt állapítja meg: a járvány miatt hozott kormányzati intézkedések semmilyen segítséget nem jelentenek a nyugdíjasoknak.

Az LMP ezért azt is sürgeti, hogy a kormány a nyugdíjemelésnél az idősek fogyasztói kosarát vegye figyelembe. Az infláció mértékébe ugyanis például a nemrég még igen alacsony árú üzemanyag is beleszámít, holott az kevéssé érinti a nyugdíjasokat. Számukra a gyógyszer, a rezsi és az élelmiszer ára a döntő.

Az LMP a nyugdíjminimum két és félszeresére emelését is követeli, ami így 71 ezer 250 forint lenne, valamint azt, hogy az időseket akkor is illesse meg nyugdíjprémium, ha a gazdasági növekedés nem éri el a 3,5 százalékot, ahogy az idén is várható.

A párt azt is szorgalmazza, hogy ha a jelenlegihez hasonlóan a vártnál nagyobb mértékben emelkednek az árak, akkor kapjanak azonnali nyugdíjkiegészítést az idősek.