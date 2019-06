Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jövőre emelhetik a legkisebb béreket

A Belügyminisztérium jogalkotási terve szerint szükséges lehet a közfoglalkoztatási bérek emelése 2020-ban. A kormány álláspontja még nem ismert, de a közmunkások száma egyre kevesebb, bérük pedig évek óta nem változott.

Már 2017 óta változatlan a közmunkások bére, de nem zárható ki, hogy jövőre már többet vihetnek haza. A Belügyminisztérium 2019. II. félévi jogalkotási munkatervéből ugyanis kiderül, hogy módosíthatják a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló kormányrendeletet. A belügyi tárca munkatervét a kormányportálon hozták nyilvánosságra.

A jogalkotási feladat indokolása szerint "a kormány álláspontjának figyelembe vételével szükséges a 2019. év II. félévében a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér mértékének felülvizsgálata" - olvasható a dokumentumban. A Belügyminisztérium szerint a közfoglalkoztatottak tekintetében szükséges a végzettségi korlátok kismértékű oldása is, hogy a közfoglalkoztatott munkavállaló részére a közfoglalkoztatási garantált bér abban az esetben is megadható legyen, ha az egyén nem rendelkezik középfokú iskolai végzettséggel, de állam által elismert középfokú szakképesítést szerzett.

A nyolcórás munkaviszonnyal rendelkező közfoglalkoztatottak havi bére jelenleg a végzettségüktől függően bruttó 81 530 és 106 500 forint között van. Ez nettó 54,3 ezer forintot, illetve nettó 70,8 ezer forintot jelent. Így nem csoda, hogy folyamatosan csökken a közmunkások száma. A csúcsidőszakhoz képest gyakorlatilag megfeleződött a közfoglalkoztatásban részt vevők száma tavaly decemberre. A kedvező tendencia folytatódott: több mint negyvenezer fővel csökkent 2018 első hónapjához képest a közmunkáslétszám - derül ki a Belügyminisztérium jelentéséből.

Eddig direkt nem emeltek

A Magyar Nemzet cikke szerint a tavalyi esztendő utolsó hónapjában átlagosan közel 122 ezren dolgoztak valamelyik közfoglalkoztatási programban. Ezzel teljesült a kormány azon korábbi célja, hogy a létszám tartósan 150 ezer fő alá csökkenjen. A jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben is a létszám további csökkenése feltételezhető, emelkedésre nincs reális esély. A belügyminisztérium adatai szerint idén februárban viszont már csak 117 831 fő volt közfoglalkoztatott. Az előző hónaphoz képest 1,2, míg az előző év februárjához viszonyítva 23,6 százalékkal csökkent ez a szám. A mintegy 118 ezer fő az összes magyarországi munkavállalónak körülbelül a 2,6 százalékát jelenti.

A kormány eddig direkt nem emelte a közmunkások bérét. Marczinkó Zoltán, a pénzügyminisztérium helyettes államtitkára szerint a természetes munkaerőpiaci folyamatok mellett az elmúlt évek kormányzati intézkedései is nagymértékben hozzájárultak a közfoglalkoztatás mérséklődéséhez. Ide sorolta a garantált bérminimum és a minimálbér szintjének növelését, illetve a közfoglalkoztatotti bér 2017-es szinten tartását, amely egy olyan bérolló-nyílást eredményezett, hogy az ösztönzőleg hatott a közfoglalkoztatottakra.

Idén az első negyedév végére pedig már 102,7 ezerre csökkent a közfoglalkoztatottak száma; utoljára 2013 tavaszán voltak ennél kevesebben a rendszerben, amikor megkezdődött a program felfuttatása - számolt be a Világgazdaság. A másodlagos munkaerőpiacon dolgozók a nyugat-dunántúli megyékből gyakorlatilag eltűntek, Győr-Moson-Sopron megyében már ezer főnél is kevesebb a közmunkás. Továbbra is két régióra, az észak-magyarországira és az észak-alföldire korlátozódik a legtöbb közfoglalkoztatott, a létszám több mint fele ebben a két térségben dolgozik valamelyik programban.