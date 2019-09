Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Katasztrófa a magyar utakon - miért mennek szembe a forgalommal a sofőrök?

Rövid időn belül két autós is rossz irányba hajtott fel a sztrádára, amiért az életükkel fizettek. Nemrég egy anya a fiával az M5-ösön ütközve egy vétlen autóst is megölt, most egy idős sofőr ment szemben 6 kilométert, majd karambolozott a 4-es főút osztott pályás, 2x2 sávos szakaszán. Ő meghalt, felesége súlyosan megsérült, a vétlen sofőr túlélte. Nem elég a stoptábla, sokkal erősebb figyelmeztetés kell! - értékel a ripost.hu

Szinte megismétlődött a két héttel ezelőtti M5-ös autópályán történt baleset vasárnap délután Törökszentmiklós mellett. A 4-es főút frissen felújított, 2x2 sávos, szalagkorláttal elválasztott szakaszára a forgalommal szemben hajtott fel egy piros Suzuki, aki jó 6 kilométert hajtott szemben a forgalommal. Az út vége végzetes volt: frontálisan ütközött egy fehér Mercedessel.

Így lesz a lehajtósávból felhajtósáv

Miért van az, hogy a több éve vezető autósok is szembe mennek fel autópályára vagy a szalagkorláttal elválasztott, kétszer két sávos autóútra, illetve a kisebb településeken az egyirányú utcákba? - kérdezte a ripost Pausz Ferenc közlekedés biztonsági szakembert.

Egyszerű a válasz: mert benézik. A behajtani tilos tábla valószínűleg nem elég! Jó lenne, ha mindenhol ott lenne a sárga táblás nagy tenyér, amit pár helyre már kitettek, ennek messziről "üvöltenie" kéne, akár a felirattal is, hogy "Erre ne!" Sokat vitatkoznak azon, hogy egy bizonyos kor után vegyék el a jogosítványt. Láttam már 20 évest is, aki nem tudott vezetni és olyan 60-ast is, aki meg tud. Szerintem egy megfelelő orvosi vizsgálat után idősebb korban sincs akadálya a jogsi engedélyezésének" - vélekedett a portálnak a szakember.

Vannak helyek, ahol már ott a tenyértábla

Budapesten húsznál is több híd-, illetve sztráda, továbbá osztott pályás felhajtójához helyezett ki a Budapesti Közlekedési Központ tenyértáblát. Ezek a másfél négyzetméteres méretükkel és rikító neonsárga alapjukkal a tekintetet magukra vonzó figyelmeztetések fekete tenyeret, Stop táblát és Stop! feliratot ábrázolva figyelmeztetik az óvatlan sofőrt. A számos autópályát és autóutat felügyelő Magyar Közút jelezte a ripost-nak, hogy a legveszélyesebb helyeken az út mindkét oldalán élénksárga behajtani tilos táblákat raktak ki. Ám a mostani baleset tanulsága az: jó lenne, ha mindenhová kikerülnének ezek a táblák, lehetőleg minél feltűnőbben!

Így enyhíthető a baj

Ha a tiltások és figyelmeztetések ellenére valaki véletlenül mégis rossz irányból hajt egy főútra, akkor kapcsolja be a vészvillogót és óvatosan közelítse meg a leállósávot. Ahol nincs leállósáv, ott próbáljon meg a lehető legjobban lehúzódni. A vészvillogó alkalmazása mellett az autóban maradva hívni kell a rendőrséget, hogy segítsenek az útról való biztonságos lejutásban.