Zord idő: figyelmeztetést küldött a katasztrófavédelem

Indulás előtt minden autósnak érdemes tájékozódnia az útviszonyokról és használni a katasztrófavédelem ingyenes alkalmazását.

Nem csak Borsodban, hanem az ország többi részén is munkát adott a havazás és az erős szél a tűzoltóknak. Reggelig csaknem száz káresethez riasztották országosan a tűzoltókat. Jellemzően letört ágak, kidőlt fák okoztak kisebb fennakadásokat, illetve több esetben árokba csúszott, elakadt járművek műszaki mentésénél kellett beavatkozniuk a tűzoltóegységeknek.



Nógrád megye négy településén vezetékszakadás miatt 2500 fogyasztási helyen szünetel, vagy akadozik az áramszolgáltatás, ezen kívül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is voltak szolgáltatáskimaradások. A meteorológiai előrejelzések szerint továbbra is havazásra, ónos esőre, helyenként hófúvásra, erős szélre kell készülni, a meteorológiai szolgálat több megyére másodfokú riasztást adott ki.



Mielőtt az autósok útnak indulnak, tájékozódjanak az aktuális meteorológiai helyzetről és az útviszonyokról. Aki teheti, ónos eső, havazás, vagy hófúvás miatt érvényben lévő másodfokú, narancs riasztás ideje alatt ne induljon útnak. Ha az utazás elkerülhetetlen, megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival történjen ez. Az autóba tankoljanak a szokásosnál több üzemanyagot és vigyenek magukkal feltöltött mobiltelefont, tartalék ruhát, ásványvizet és valamilyen ételt hosszabb várakozás esetére. Akik a tömegközlekedést választják, számítsanak megnövekedett várakozási időre.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt javasolja az érintetteknek, hogy használják a katasztrófavédelem mobiltelefonokra ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t!

Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a http://met.hu-n, az aktuális útviszonyokról pedig a Magyar Közút információs portálján, a http://utinform.hu-n lehet tájékozódni.