Keletről érkezik a tél - mutatjuk, hol mekkora hó lehet

Kelet felől érkező hideg, száraz levegő hozza vissza a telet. Visszatér a fagyos időjárás, szombaton többfelé havazhat - olvasható az Időkép honlapján.

Az elmúlt időszakban nagy mennyiségű hideg levegő halmozódot fel a Kelet-európai-síkság felett. Ennek hatására egy nagy kiterjedésű anticiklon jött létre, melynek déli peremén hétvégén hozzánk is megérkezik a kontinentális eredetű hideg levegő - olvasható az Idokep.hu-n

Szombaton időjárási front ugyan nem lesz a térségünkben, ennek ellenére többfelé számíthatunk csapadékra. Az időjós portál szerint a csapadék havas eső, havazás formájában hullhat le.

A Békéscsaba-Sopron tengely széles sávjában akár 2-4 centiméter vastagságú hóréteg is kialakulhat. Az északi, északkeleti országrészben szeles időre kell készülni, mely kifújja az itt felhalmozódott nedvességet, így napközben egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. A délutáni órákban már téliesnek mondható, 1-5 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.



Forrás: Időkép

Vasárnap fagyos reggelre ébredhetünk. A leghidegebb északon, északkeleten lehet, ahol -5, -7, a fagyzugos helyeken akár -8, -9 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, de az ország többi részén is +1, -3 fokot mutathatnak a hőmérők. A délelőtt folyamán főként a Dunántúlon kell további kisebb havazásra, hószállingózásra számítani. Másutt többnyire felhős, északon, északkeleten viszont napos idő ígérkezik. A keleti, északkeleti szél többfelé megélénkülhet. Hideg lesz a délután is, fagypont körüli maximumok várhatóak.

Hétfőn is folytatódik fagyos, téli idő. Kitisztul felettünk az ég és legyengül a légmozgás, emiatt hajnalban nagy területen kell erős fagyokra számítani, a Dunántúlon helyenként ködfoltok is megjelenhetnek. -4, -10 fok között alakulhat a legalacsonyabb hőmérséklet, északon és délnyugaton lesz a leghidegebb a reggel. Napközben túlnyomóan napos, hideg időre készülhetünk -2, +3 fokos maximumokkal.

Kedden továbbra is hideg, ugyanakkor csapadékos, szeles időre van kilátás.