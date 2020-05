Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Keserű helyzetben van a rendőrség, utánpótlást sem kapnak

Április 6-tól akár heti 60 órát is dolgozhatnak a rendőrök anélkül, hogy kifizetnék számukra a túlórát, miközben a fizetések még mindig nagyon alacsonyak a testületben. A pályát sokan hagyják el emiatt, de utánpótlás nincs elég. Sőt, romolhat a helyzet, miután két rendőrképzőt be is zár a minisztérium.

Szeptembertől a mostani négy rendészeti szakgimnáziumból csak kettő marad meg, az egyik Körmenden, a másik Miskolcon. A hírt jó ideje ismerik a rendvédelem területén működő szakszervezetek, de az intézményeket fenntartó belügyi tárca nem árult el további részleteket arról, hogyan tervezik átalakítani a szakképzést a folyamatos és egyre nagyobb létszámhiánnyal küzdő területen - kezdi cikkét a Népszava. Egy készenléti rendőr ellen pert vesztett a magyar állam

Erre figyelmeztet a rendőrség a napokban A képzés nagyon fontos lenne, hogy kellő utánpótlása legyen a rendvédelemnek, mert a testületet egyre többen hagyják el. Egyelőre viszont nem tudni, mi lesz az adyligeti és a szegedi rendészeti középiskolákkal, az június elején derülhet ki, annyi biztos, hogy technikumként folytatják. A Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) főtitkára Pongó Géza szerint a rendőrségi, katasztrófavédelmi munka nem lett vonzóbb az utóbbi hetekben sem, mert a lakosságtól ugyan rengeteg elismerést kaptak a rend őrei, de a veszélyhelyzet kihirdetése óta a korábbinál is nehezebb lett a munkájuk. A bérek pedig még mindig alacsonyak: az év eleji tíz százalékos emelés után is általánosnak tekinthető a néhány éve dolgozó rendőrök és tűzoltók nettó 180-182 ezer forintos alapbére, ami pótlékokkal érheti csak el a 220 ezer forintot. Eközben április 6-tól akár heti 60 órát is dolgozhatnak anélkül, hogy azt túlmunkának tekintenék, vagyis pénzt vagy szabadnapot kapnának érte - sorolta Bárdos Judit, a BRDSZ elnöke. Emiatt az érintett szakszervezetek kérték is levélben Pintér Sándor belügyminisztert és Felkai Lászlót, a tárca közigazgatási államtitkárát, hogy a koronavírus fertőzés miatt leginkább veszélyeztetett állomány kapjon veszélyességi pótlékot, legyenek jogosultak a veszélyhelyzet után a szolgálati törvényben lehetőségként szereplő 14 napos rekreációs szabadságra és a legmagasabb bűnözéssel sújtott településeken kapják meg a régóta nekik ígért pótlékot. De ezekre nemet mondott a tárca, egyedül a cafetéria-keret emelését ígérték meg, de ennek a részletei sem ismertek.