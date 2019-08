Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Késik a fontos balatoni útszakasz átadása

Bizonyosan nem adják át az októberi önkormányzati választásig az M7-es autópálya Balatonakarattyánál épülő új csomópontját - írja a Magyar Hang.

Bár korábban októberről szóltak a sajtóhírek, a sztráda új le- és felhajtóját novemberben helyezhetik forgalomba.

A csomópont azon a szakaszon épül, ahol nyaranta jelentősen feltorlódik a forgalom, mivel a Balaton északi partjára tartók itt térnek le az autópályáról, és hajtanak fel a 71-es főútra. Jelenleg az épülő csomópontban zajlanak jelentősebb munkálatok, a forgalmi ágakat aszfaltozzák - írta a portál érdeklődésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF).

A fejlesztés keretében meghosszabbítják a Balatonfűzfőt, Balatonkenesét és Balatonakarattyát elkerülő 710-es főutat is. A 2008-ban átadott út - amely a majdani M8-as autópályának lesz része - ugyanis nem éri el az M7-es sztrádát. A mostani ütemben megépül a hiányzó 2,5 kilométeres szakasz is. A beruházás másik végpontjában a 710. számú és a 7205. számú út csomópontja épül, itt részben már elkészült a körforgalom. Emellett készül a Budapest-Balaton-kerékpárút külön szintű átvezetését biztosító kerethíd is.