Két számjegyű drágulás jön a baromfihúsoknál

Közvetett hatások miatt is jelentősen drágulhatnak a baromfihúsok a boltokban: az ipar jóval többet fizet az áramért, gázért, és a takarmány sem lesz olcsóbb. 2019 elejétől akár 10 százalékot meghaladó drágulással számolhatnak a fogyasztók.

Legalább karácsonykor nem lesz drágább az ünnepi pulyka, valamint a többi baromfihús. De 2019 elején jön a drágulás: a Népszavának nyilatkozó szakemberek becslése szerint a termelési költségek jelentős növekedése 5 százalékos áremelkedést tapasztalhatnak a kereskedők. A fogyasztók pénztárcáját az is sújtja, hogy ezek a szereplők is ráteszik hasznukat a termékekre, így akár két számjegyű is lehet az áremelkedés.

A költségek növekedését az energiaárak megugrása okozza: az ipar számára az áram díja 45-50, a gáz ára 25 százalékkal emelkedik jövőre, a takarmányárak is jelentősen drágultak de az elmúlt években megszokott 7-8 százalékos béremeléseket 2019-ben is elvárják a dolgozók - nyilatkozta a lapnak Erdélyi István, a Magyar Pulyka Szövetség elnöke. Feszíti a szektort a munkaerőhiány is: sokan most mennek nyugdíjba, a pótlásukra pedig a bruttó 300-350 ezres (220-230 ezer forintos nettó) fizetés sem vonzó a fiatalok számára.

A hazai pulykatermelés 40 százalékát adó Gallicoop például 30 kárpátaljai magyar munkás vett fel, de többségük a magyar útlevél birtokában rövid úton továbbállt, ketten maradtak a cégnél - tette hozzá Erdélyi.

Szerinte a mostani - 5 százalékos csökkentett áfának köszönhető - 1690 forintos ár a pulykamellfilé kilójára már 2019-ben nem tartható. A kacsa- és a libaállomány nagy arányú növekedése mellett az árak 7-8 százalékot estek.