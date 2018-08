Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kifosztották Andy Vajna kaszinóit

Állandó munkaerőhiánnyal küzdenek Andy Vajna kaszinói, ráadásul augusztusban háromszor is elvitték a főnyereményt: 16,6 millió forinttal távoztak a pénztártól a nyertesek.

Alaposan kifosztották augusztusban Andy Vajna budapesti kaszinóit a játékosok, az elmúlt hetekben ugyanis az öt kaszinója közül háromban is elvitte valaki a főnyereményt. Összesen 16,6 millió forintot kellett a pénztárosoknak kifizetniük a szerencsés nyerteseknek. A zuglói Atlantis-ból 7,5 millió forinttal, a belvárosi Sofitel hotelből 4,4 millió forinttal, míg a Corvin-sétányon üzemelő kaszinóból 4,7 millió forinttal a zsebében indulhattak haza az újdonsült milliomosok - derült ki a kaszinók Facebook-oldalairól.

Ha ez még nem lenne elég, akkor még permanens munkaerőhiánnyal is meg kell küzdenie Vajna kaszinóinak. "Ha nem tudod, hogy merre indulj az életben és unod már az álláshirdetések böngészését, gyere el a Las Vegas Casino Karriernapra" - így hirdetik a szeptember 5-i karriernapot. A Las Vegas Casino honlapja szerint most is épp recepcióst, hosstest, biztonsági őrt és valutapénztárost keresnek a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kaszinóiba. Krupié például könnyen lehet az ember: 8 hetes, ingyenes képzés után garantáltan állás várja a jelentkezőket.

Nem kell azonban félteni Andy Vajnát, hiszen tavaly ősszel hatalmas adóoptimalizációs tranzakciót hajtott végre a kaszinómágnás Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter engedélyével. Az ügylet nyomán pedig milliárdokkal kevesebb adót fizethet. Cégbírósági dokumentumok alapján szeptember 30-i hatállyal ugyanis Andy Vajna két kaszinóüzemeltető cége egyesült: az LVC Gold Kft. beolvadt az LVC Diamond Kft.-be. Ha összeadjuk az összeolvadt két cég bevételét, akkor 22,6 milliárd forint jön ki. Ez után 4,2 milliárd forint lenne a játékadó, de levonható belőle a 3,8 milliárd forintos koncessziós díj, így mindössze 400 millió forint marad, amit játékadóként be kellene fizetni. Ez az összeg pedig 1,7 milliárd forinttal kevesebb, mint amennyit az összeolvadás előtt kellett volna fizetni.

A Magyar Államkincstár adatai szerint a költségvetésbe ennek ellenére ömlenek a játékadó bevételek. Júliusig már 15,4 milliárd forint folyt be, ez a 2018-ra tervezett 25,9 milliárd forintnak a 60 százaléka. Tavaly ilyenkor még csak 13,5 milliárd forintnál tartott ez a számláló.

A fotó forrása: Pixabay.com.