Kínai oltást kapott Kövér László is

Beoltották a Sinopharm koronavírus elleni vakcinájával Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét - tájékoztatta kedden Szilágyi Zoltán, az Országgyűlés sajtófőnöke az MTI-t.

A házelnök a múlt héten kapta meg a kínai oltóanyag első adagját, míg a másodikat április 1-jén adják be neki.

Kövér Lászlónak nem volt elvárása azzal kapcsolatban, milyen készítményt kapjon - tette hozzá a sajtófőnök.

Orbán Viktor miniszterelnököt február végén szintén a kínai oltóanyaggal oltották be, egy korábbi rádiós interjújában a kormányfő be is jelentette, hogy ő a kínai vakcinára vár, és azt szeretné beadatni magának.