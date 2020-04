Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kormányinfó: jövő héttől lehet strandolni

Több szabadtéri tevékenységre nyílik meg a jövő héttől a lehetőség, ez azonban a vidékiek számára lesz elsőre lehetőség. A szerdai kormánydöntések értelmében Budapesten továbbra is maradnak a mostani korlátozások, viszont a magánegészségügyben már lehet járványtól függetlenül is ellátást kérni, a digitális oktatás legalább májusban még érvényben marad. Az is eldőlt, hogy lényegében le lehet mondani az idei fesztivál- és koncertszezonról, augusztus közepéig tilos a tömegrendezvény.

A kormány részletesen megtárgyalt 50 nap tanulságait, és arra jutottak, hogy sikerrel felkészültek a védekezés első fázisában az egészségügy kapacitásinak megerősítésében. Az egészségügyi immár felkészült akár a tömeges megbetegedések kezelésére is - mondta a heti kormányinfon Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.. Orbán bejelentett néhány új intézkedést, de továbbiakat is ígért A kormány szerint lassú itthon a járvány terjedése, nemzetközi összevetésben is arányiban jól állunk. Gulyás megismételte, a szükséges kórházi ágyszámokat szakmai szempontok alapján szerezték be, és a beszerzések miatt van elég lélegeztetőgép is, Magyarország az egyik legjobban felkészült ország. A megbetegedések és a halálozások 70 százaléka is Budapesten, illetve Pest megyében jegyezték, ezért ezeken a területeken nem változik a kijárási korlátozás. Elkezdődött egy reprezentatív tesztelés, ahol azt kutatják, hogy az ország hány százaléka esett már túl a fertőzésen tünetmentesen. Általános szabály, hogy kötelező lesz a kórházakból kijövő és bemenő betegeket, csakúgy mint az idősotthonok lakóit. Az idősek lehetőség szerint a továbbra is csak a kijelölt idősávban merjenek vásárol függetlenül attól, hogy hol élnek, és akkor is ha csak szükséges.

Mindenki takarj el a száját Ami változatlan marad mindenhol:

Iskolai oktatás május végéig biztos marad a digitális oktatás júniusban lehet visszatérni a kérdésre.

Ingyenes marad országszerte a parkolás, ez a korkény szerint bevált, nem nőtt meg a forgalom, miközben kevesebben utaznak a tömegközlekedésen.

A rendezvénykorlátok érvényben maradnak. Augusztus 15-ig tilos 500 főnél nagyobb rendezvényt megtartani.

Május 4-től lehetséges szabadtéri vendéglátásba menni, a kötelező távolságtartás mellett. Ahol május 4-től lazulnak a korlátozások, ott: Strandok, állatkertek, szabadtéri múzeumok kinyithatnak. Vidéken erre lehetőség van.

Sportban lehet edzés és zártkörű esemény.

Esküvő mise, korábbi elővigyázatosságokkal megtartható.

Magánegészségügyben feloldjuk a korlátozást, a közegészségügyet tehermentesíti, miután megfelelő a felkészültség.

Változik az adatközlés, differenciáltan annak megfelelően, hogy érvényben maradtak a korlátozások. A magyar oktatási rendszer felkészült az érettségire. Lehetőség volt szeptemberben vizsgázni, de csak 3 százalék jelezte, hogy ezzel élne. Az Európai Bizottság döntött a magyar jogszabályokról, Gulyás szerint a magyar intézkedések összhangban vannak az uniós előírásokkal.

Közigazgatási engedélyek terén könnyítésekről döntött a kormány. Néhány ügycsoport kivételével nem kell egy tevékenység megkezdésének engedélyeztetése, 8 nap után bejelentéssel is nekiállhat, hacsak azt a hatóság kifejezetten nem tiltja.