Koronavírusos lett Dobrev Klára

Az e hét elején országjárásra indult Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője is megfertőződött koronavírussal - derült ki a politikus Facebook-bejegyzéséből.

Rendszeresen járok tesztelni, most is rutinszerűen mentem és sajnos, ma pozitív lett a koronavírus tesztem - írja posztjában Dobrev Klára. A politikusnak láza is lett és fáj a feje.

A DK-s politikusnak így kényszerpihenőt kell tartania az országjárásban, amit hétfőn kezdett el. Több vidéki városba és fővárosi kerületbe ellátogatott (Szegedre, Szombathelyre, Tatabányára, Dunaújvárosba, Salgótarjánba, a XV. és a XIV. kerületbe), ahol ellenzéki képviselőkkel és ott élőkkel is találkozott. A találkozókról rendszeresen beszámolt a Facebook-oldalán.

Dobrev azt is írja, hogy mindenkit megkeresnek telefonon, akikkel az elmúlt napokban találkozott, és kéri, hogy mindenki vigyázzon magára.

Ez idő alatt a férje, Gyurcsány Ferenc a legkisebb fiúkkal Brüsszelben marad, amíg ő itthon betegeskedik.