Így osztották el a Moderna-vakcinát a nyugdíjasok között

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) megkeresésére a háziorvosok 75-80 százaléka jelezte, hogy élni kíván a rendelői oltás lehetőségével. A Moderna-vakcinát a praxisokban regisztráltak száma szerint osztották el - mondta a 24.hu-nak a Magyar Orvosi Kamara (MOK) háziorvosi csoportjának vezetője, Soós Zoltán.

A nem jelentkezettek arányát Soós Zoltán jellemzően technikai problémákkal magyarázta, lévén idős populációról van szó, nem pedig nem akarással. A portálnak adott interjúból kiderült, a Moderna-vakcinák elosztásáról minden megyében a megyei védelmi bizottság mellett működő oltási munkacsoport döntött többnyire aszerint, hogy a háziorvosokhoz hány beteg regisztrált be.

E lista alapján allokálták az oltásokat a megyék között. Szabolcsban összesen 10 ampullát osztanak szét, mert kevesebben regisztráltak, mint Budapesten, ahol így nagyobb az oltó háziorvosok aránya, legalábbis az első körben.

A háziorvosokat az alapján választották ki, hogy kinek van a legtöbb, oltásra regisztrált betege.

Az oltási munkacsoportokban, a kollegiális vezetőkön keresztül azt az információt adják, hogy tartsák fenn az aktivitást a háziorvosok, és mérjék fel az oltási hajlandóságot. Ígéret van arra is - nyilván a Moderna-szállítmányok függvényében -, hogy minden jelentkező háziorvosnak lehetősége lesz a rendelőjében egy ampullával tíz embert beoltani.

Ez valószínűleg már a jövő héten megtörténhet. Megérkezett az országba az orosz vakcina, és szó van az oltóanyag-paletta további bővítéséről is. A Moderna és a Pfizer vakcinájától eltérő oltóanyagok olyanok, amelyek különösebb pátyolgatást nem igényelnek, a háziorvosi körzetekben is nyugodt szívvel akár tömeges oltást is lehet velük szervezni - mondta a portálnak Soós Zoltán.