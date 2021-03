A lefújt oltási napon azt is beoltották, aki csak úgy besétált az utcáról

Nem csak, hogy mégis oltottak az oltópontokon szombaton, a hivatalosan felfüggesztett oltási napon AstraZeneca-vakcinával, hanem olyanoknak is sikerült beoltatni magukat, akik nem is regisztráltak, hanem behívó nélkül, csak úgy besétáltak az utcáról - derül ki a Telex összefoglalójából.

Több olyan levél is érkezett a Telex szerkesztőségébe, amely szerint a szombaton kialakult kaotikus helyzetben olyanok is kaphattak oltást a kórházi oltópontokon, akik nemhogy krónikus betegek nem voltak, de sms-ben sem kaptak értesítést az oltásról.

A csütörtökön bejelentett, pénteken lefújt hétvégi kampányoltás szombatra totálisan kiszámíthatatlanná vált. Egyes helyeken beadták az oltást az oda érkezőknek, máshol nem. A káosz mértékét és az ellenőrzés hiányát jelzi, hogy végül olyanokat is beoltottak, akik csak úgy besétáltak az utcáról valamelyik oltópontra.

A portál egy középkorú olvasója azt írta: nincs krónikus betegsége, nem regisztrált az oltásra, ezért természetesen sms-t sem kapott. Szombat reggel megnézte, hol vannak oltópontok, és délelőtt megpróbált bejutni az egyik kórházba. Simán átjutott a bejáraton, ahol 5 katona, 3 adminisztrátor és az orvosi személyzet volt. Rajta kívül senki nem volt ott, az oltópont kongott az ürességtől. Amikor kiderült, hogy nincs a listán, közölték vele, hogy akkor nincs oltás. Ekkor átsétált egy közeli kórház másik oltópontjára, ahol a regisztrációnál közölte, hogy nem regisztrált, csak oltatna, ha van rá lehetőség. Feltelefonáltak valakinek, aki közölte, hogy lehet innentől mindenkinek oltást adni.

Olvasónk regisztrált, felment, és 10 perc után sorra került. Megkérdezték, hogy van-e krónikus betegsége. "Mondom, hát az nincs. Hümmögtek kicsit, de aztán jött az oltás" - írta.

A hírre, hogy lehet oltani, egyre többen lettek az oltóponton, ahol egy orvosnő azt közölte a várakozókkal, hogy akinek nincs krónikus betegsége, az menjen el, mert nem oltja be. Néhányan elmentek, mások maradtak. "Egyszer csak jött valami kórházigazgató-szerű, és közölte a váróteremben, hogy beoltanak mindenkit. Be is oltottak. Teljes káosz volt. De ezzel együtt nem volt tömeg. Hát így lettem én regisztráció és krónikus betegség nélkül beoltva." - írta a portálnak.



Egy másik kórházi oltóponton valakinek a behívó sms-éről készült képernyőfotót bemutatva jutottak be többen és kapták meg az oltást. A helyzet kaotikusságát jól mutatja, hogy mindezt egy másik időpontra és másik helyszínre szóló sms screenshotjával sikerült megoldaniuk.



Egy levélben pedig orvosokat és a szervezettséget dicsérte egy olvasó, aki elmesélte, hogy azért, hogy ne menjen kárba egy adag vakcina se, össze kellett várni 10 embert, aki bejött megkérdezni, hogy beoltják-e. Egy ampulla 10 adag az AstraZenecábol, ezért mindig akkor nyitottak egy ampullát, amikor összejött a tíz érdeklődő. Így minden adagot felhasználtak.