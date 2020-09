Koronavírus: 484 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, négy ember életét vesztette

A szombatinál jóval kevesebb új fertőzöttet regisztráltak vasárnap: számuk 12 309-re emelkedett. Az aktív fertőzötteké pedig 7603-ra nőtt.

A világszerte is aggasztó számokat produkáló járvány Magyrországon is terjed, igaz, az előző napok rekordjai után lassulást mutatnak a vasárnap reggeli számok.

A koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint 484 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 12 309 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt négy krónikus beteg, így a halálos áldozatok száma száma 637 -re emelkedett. 4069-en pedig már meggyógyultak.

A legfrissebb adatok szerint 7603 aktív fertőzöttet tartanak nyilván a magyar hatóságok, ez egyben azt jelenti, hogy szombat reggel óta 469-cel nőtt a számuk. A kormányzati portál közölte: "Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, a második hullám hazánkat is elérte, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért továbbra is nagyon fontos a fegyelmezettség és az érvényben lévő szabályok betartása."

A magyarországi járványhelyzetről Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta: fel kell készülni arra, hogy az új fertőzöttek száma lesz még magasabb is. Ezzel arra utalt, hogy szombaton rekordszámú fertőzöttet regisztráltak Magyarországon a hatóságok. A miniszterelnök szerint most elsősorban halálozások számának alakulására kell figyelni, a védekezés sikerét a megmentett életek számában kell mérni. A sikerhez szerinte kell haditerv, volt egy tavasszal és van most is, de ez két különböző haditerv.

A kormány szombaton döntött arról, hogy aki a boltban nem hord maszkot, büntetést fizet a bolttal együtt. Az üzletet a harmadik ilyen esetben be is zárják. Megszüntették a kórházi az idősotthoni látogatásokat is. Az iskolákba nem mehetnek be a szülők, október 1-től pedig minden gyereknek megmérik a hőmérsékletét.