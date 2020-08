Koronavírus: elhunyt két idős beteg, 45 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon

Két idős, krónikus beteg vesztette életét, így a koronavírus okozta betegség halálos áldozatainak száma 607 főre emelkedett - közölte péntek délelőtt a koronavirus.gov.hu.

A fertőzöttek száma 45 fővel 4813-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az aktív fertőzöttek száma pedig 645 fő volt péntek délelőtt. Az aktív fertőzöttek 30 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 44 százaléka budapesti. 66 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 5-en vannak lélegeztetőgépen.

A járvány továbbra is jelen van és több országban erősen terjed, ezért a járványügyi készültség továbbra is érvényben van. A kormányzati portál tájékoztatója szerint Magyarország célja, hogy a vírust a határon kívül tartsa és a további szigorításokat, korlátozásokat elkerülje. Ezért léptek életbe a beutazási korlátozások, amelyek célja, hogy meggátolják a fertőzés külföldről történő behurcolását és a járvány magyarországi fellángolását. A sárga és piros besorolású országokból hazatérőknek, valamint mindazoknak, akiknél a járványügyi kontaktkutatás során elrendelik, hatósági házi karanténban kell maradniuk.



Az operatív törzs a hatósági házi karantén betartásának fokozott ellenőrzésére kérte fel a rendőrséget. Ha valaki az országba visszatérve mentesülni szeretne a hatósági házi karantén alól, akkor azt negatív PCR-teszt esetén teheti meg, amelyet a saját költségén kell elvégeztetnie. (Erről itt olvashat részletesen.) Az elmúlt napokban diagnosztizált új fertőzések arra figyelmeztetnek, hogy a megelőzés legfontosabb módja most az, hogy akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe. Az utóbbi időben előfordult új fertőzések többsége arra vezethető vissza, hogy többen, akik ugyan észlelték magukon a tüneteket, nem vették elég komolyan, és ennek ellenére elmentek kisebb-nagyobb családi, baráti összejövetelekre, ahol másokat is megfertőztek. A kockázatos külföldi utazások kerülése, valamint az üzletekben és tömegközlekedésen előírt maszkhasználat és távolságtartás mellett tehát az egyik leghatékonyabb védekezési forma az, ha továbbra is éberek és fegyelmezettek vagyunk, és komolyan vesszük a koronavírusra utaló jeleket függetlenül attól, hogy jártunk-e külföldön. Ha ezt betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés továbbterjedését és emiatt további korlátozó intézkedések bevezetését.