Koronavírus: ezt üzente Orbán Viktor a magyaroknak

Minden reggel úgy kezdem a napot hogy megnézem a számokat, és nem szeretek rossz hír postásaként feltünni, de készüljünk fel arra, hogy lesz az a szám még magasabb is - kezdte Orbán Viktor kormányfő az M1-nek adott exkluzív interjúját. Van egy haditervünk, aszerint fogunk haladni, az idősek életét megvédjük, az ország működni fog, a családok életszínvonala nem csökken - üzente a kormányfő a magyaroknak.

Amire elsősorban most figyelni kell, az a halálozások száma, mert most másként védekezünk. A védekezés sikerét most a megmentett életek számában mérjük - fogalmazott Orbán Viktor.

A sikerhez kell haditerv, volt egy tavasszal és van most is, de ez két különböző haditerv. Annyival könnyebb most, hogy van tapasztalatunk, sok mindet tudnunk már, amit tavasszal még nem. Aki időt nyer, életet nyer, mi nyertünk néhány hónapot és nyáron levezényeltünk egy nemzeti konzultáció és tudjuk, hogy mit karnak az emberek, hogyan irányítsuk a védkezést és ez nagy nyugalmat ad - mondta.

Elmondta, tavaszhoz képest sokkal nyugodtabb és magabiztosabb is mert tudja, hogy mivel áll szemben és hogy mit akar az az 1,8 millió ember, aki visszaküldte a válaszait és kijelölte a védekezés irányát, ami úgy hangzik,

hogy Magyarországnak működnie kell!

Az emberek azt várják, hogy tartsuk működőképes állapotban az országot - tette hozzá.

Kifejtette, nem akarják lezárni az országot, átállni a digitális oktatásra, hanem azt, hogy minden a maga rendjében működjön. A működőképesség fenntartásához pedig az kell, hogy betartsunk néhány biztonsági szabályt, tartsuk a távolságot, viseljünk maszkot, ahol kell és betegen ne menjünk közösségbe - sorolta.

A boltot be is zárhatják, ha valaki nem visel maszkot

Ma döntöttek arról, hogy aki a boltban nem hord maszkot, büntetést fizet a bolttal együtt. Az üzletet a 3. esetben be is zárják. Megszüntették a kórházi az idősotthoni látogatásokat is. Az iskolákba nem mehetnek be a szülők, október 1-től pedig minden gyereknek megmérik a hőmérsékletét.

Amíg a halálozási számok nem kezdenek emelkedni, addig fel sem merül az iskolák bezárásának a gondolata - hangsúlyozta Orbán. Amelyik iskolában, osztályban megjelenik a koronavírus, azt helyben kell izolálni.

Arra a kérdésre, hogy nem tart-e attól, hogy a svédországi forgatókönyv valósul meg nálunk is sok áldozattal a kormányfő azt felelte, hogy folyamatosan figyelni kell az idősekre és a krónikus betegekre. Az intézkedések tavasszal is több ezer, vagy akár tízezer idős életét mentették meg, most is meg fogják őket védeni.

Az ellátórendszer felkészült, van több mint 10 ezer kórházi ágy, orvos és felszerelés is.

A gazdaságra térve kifejtette, megtartották az ígéretet, mely szerint annyi új munkahelyet teremtenek, ahányat a vírus tönkretesz. A munkahelyek száma nőni fog az év hátralévő részében, erre nagyon sok pénzt fordítottak.

Budapest adjon 100 milliárdot

Egy helyen van komoly baj, a turizmus budapesti részén, az majdnem 100 százalékban külföldiekre épül és ez most beszakadt. A modell így nem tartható fent, a kormányfő szerint a világ turizmusa még 2021-ben sem tér vissza a régi kerékvágásba ezért Budapesten mást kell csinálni, mint eddig, üzleti modellt kell váltani és segítség kell a taxisoknak, a vendéglátósoknak. A jó hír, hogy Budapestnek van több mint 100 milliárd forint szabad pénze, most eljött az ideje, hogy ezt bevessék - mondta Orbán.

Novák Katalin miniszter lesz

Figyelni kell a családok életszínvonalára is a következő 1,5-2 évben, ezért létrehozunk egy családokkal foglalkozó tárca nélküli miniszteri pozíciót. Novák Katalin hatáskörét és felelősségét meg kell növelni - tette hozzá a miniszterelnök.

A járványkezelésről szólva úgy fogalmazott: