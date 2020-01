Koronavírus: itt a magyar hatóságok tájékoztatása

A Távol-Keletre utazók kerüljék az élelmiszerpiacokat, valamint a nyers élelmiszereket. Mindenkire vonatkozik, hogy ne mulassza el senki sem a kézmosást, ugyanis a Vuhan koronavírus (2019 nCoV) nem éli túl a szappanos, fertőtlenítős tisztálkodást - derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ lapunknak adott tájékoztatásából. Itthon közben kétszer merült fel a betegség fertőzésének gyanúja.

Bár voltak kétséges esetek, továbbra sincs magyar érintettje a Kínából kiinduló koronavírusnak - közölte vasárnap a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM). Sem Magyarországon sem külföldön nincs tudomásuk magyar betegről, és olyan külföldiről sem tudnak, aki úgy tartózkodik Magyarországon, hogy korábban megbetegedett volna.

A betegség áldozatainak száma vasárnapra 56-ra emelkedett, Kínában pedig folyamatosan nő a fertőzések száma.

A Napi.hu a betegség kapcsán megkereste a Nemzeti Népegészségügyi Központot (NNK), hogy pontosan mi tudható a Vuhan koronavírusról (szaknevén a 2019 nouvelle corona virus - 2019 nCoV). Ennek kapcsán a magyar járványvédelemmel is foglalkozó szervezet arról beszélt, hogy egyelőre keveset tudni a betegségről, de a fertőzés mortalitása - a mostani adatok alapján - alig magasabb, mint egy sima influenza járványé.

"A koronavírusok (ide tartozik a SARS is) úgynevezett RNS vírusok, nevüket az elektronmikroszkópban látható napkoronaszerű kinézetükről kapták. Elsősorban a légutak sejtjeit tudják megfertőzni. Burokkal rendelkeznek, ezért érzékenyek a szappanra és az általánosan használt kézfertőtlenítő szerekre. Az új koronavírus lappangási ideje még nem pontosan ismert. A jelenlegi adatok szerint átlagosan 7 nap, de a becslések szerint 2-12 nap is lehet. A betegség lefolyása függ attól, hogy milyen a beteg immunrendszere. Pontos adat jelenleg még nincs, néhány hét alatt gyógyulhat a beteg. Jelenleg a fertőzöttek kb. 20 százalékánál bizonyult súlyosnak a fertőzés, és 3 százalék körül van az elhunytak száma" - válaszolták azon kérdéseinkre, hogy pontosan mennyiben hasonlít a hasonló lefolyású, majd két évtizeddel ezelőtt kitört, mintegy 800 ember halálát okozó SARS betegséghez a mostani fertőzés.

A sajtóban eddig csak feltételezések jelentek meg arról, hogy pontosan milyen állattól indulhatott el a fertőzés. A WHO szakemberei beszéltek már halakról és mérges kígyókról is. Megkeresésünkre az NNK azt közölte: "a koronavírusok mind madarakban, mind emlősökben előfordulnak. A SARS és a Közel-keleti légúti koronavírus denevérekből származik, cibetmacska és a dromedár a közvetítője az ember felé. Az új koronavírus esetében az eredet meghatározására is intenzív kutatások folynak."

Fontos tisztázni azt is, hogy a Vuhan koronavírust már korábban azonosították, sőt embereket is megfertőzött. A mostani járvány újszerűsége, hogy eddig a fertőzések nem okoztak komoly tüneteket és nem terjedtek emberről emberre. "Ez a mostani koronavírus tudomásunk szerint most fertőzött először embert" - tájékoztatott az NNK, mely azt is elmondta a Napi.hu-nak, hogy az emberről emberre terjedés mértéke pontosan nem ismert, intenzív kutatások tárgyát képezi.

A betegség kapcsán felmerült, hogy csak csökkent immunrendszerű embereket fertőzhet meg, amit az eddigi adatok cáfolnak. "A 2019 nCoV megfertőzhet egészséges embert is, de csökkent immunitású egyénnél sokkal nagyobb a kockázata annak, hogy súlyosabb fertőzés alakul ki. Az eddig elhunytaknál általában egy vagy több krónikus alapbetegség fordult elő" - magyarázta az NNK.

A magyar hatóság ezért a következőket tanácsolja a Távol-Keletre utazóknak: "javasoljuk az élőállat-piacok elkerülését, a higiénés rendszabályok fokozott betartását. Ha valaki állatokkal kerül kapcsolatba, feltétlenül mosson kezet. Élelmiszerek fogyasztására is érvényes, hogy csak jól megmosott és kellően hőkezelt élelmiszereket fogyasszunk. Ebben a kérdésben is a Nemzeti Népegészségügyi Központ az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szakmai jelentéseit és iránymutatását követi!"

Erre kell figyelni A Centers for Disease Controll and Prevention (CDC) szervezet a következő önellenőrzési listát adta ki , hogy aki ezeket a tüneteket tapasztalja magán, annak alapos oka van aggódni, hogy megfertőzte a vuhani vírus (kódnevén: 2019-nCoV). Láz és a gyengébb légúti megbetegedések tünetei, például köhögés vagy nehéz légzés. A tüdőgyulladás tünetei, mint például állandó orrfolyás, torokfájás, fejfájás.