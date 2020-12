Koronavírus: közel 3000 új beteg, meghaltak 157-en

2 982 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 157 beteg - jelentették a kormányzati tájékoztató oldalon december 17-én.

Csütörtökre 2 982 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 291 549 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 157 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 7 538 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 86 954 fő, az aktív fertőzöttek száma 197 057 fő. Az aktív fertőzöttek 18 százaléka, az elhunytak 20 százaléka, a gyógyultak 23 százaléka budapesti. 7 522 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 573-an vannak lélegeztetőgépen. - közölte az operatív törzs a koronavirus.gov.hu oldalon.

Az előző nap, vagyis szerda reggelre 24 óra alatt 2804 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 144 beteg. Ahhoz képest a mostani adat növekedést mutat. Régen nem látott mélypont volt kedden a járvány terjedésében, amikor egy nap csak 1893 új esetet regisztráltak, miközben összesen 107 fő halt meg. Ez még annak fényében is anomáliaszerűen alacsony érték, hogy vélhetően a vasárnapi, hétvégi nyugalmasabb időszak adatait közölhették, bár ez nem tudható biztosan.

Azt is közölték, hogy 18 362 új tesztet végeztek. Ha hinni lehet a szerdai számoknak, akkor a laboratóriumi vizsgálatok 16,24 százaléka bizonyult pozitívnak - ez továbbra is riasztóan magas érték. A pozitivitási arány több mint háromszorosa a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány jócskán meghaladja a WHO maximális határként megszabott 12 százalékos értékét is.)

Az elmúlt időszak járványadatainak változása a Pandémia.hu grafikonján:

Csütörtökre a koronavírus-járvány hivatalosan regisztrált fertőzöttjeinek száma 74 186 004-re nőtt a világban, a halálos áldozatoké pedig 1 645 512-re a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem csütörtök reggeli adatai szerint.