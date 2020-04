Koronavírus: nyolcan haltak meg Magyarországon

Meghalt 8 krónikus beteg és 980-ra emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon.

Csütörtök reggelre újabb nyolc halálos áldozatot követelt a koronavírus Magyarországon, eddig összesen 66 ember veszítette életét - írja a koronavirus.gov.hu.

A nyolc elhyunyt krónikus betegségben szenvedett, a többségük idős volt, egyikük 48 évesen halt meg. Összesen a járvány megjelenése óta 96-an gyógyultak meg, csütörtök reggel 16 006-an voltak hatósági házi karanténban, az elvégzett tesztet száma megközelíti a 28 ezret.

Magyarország továbbra is a csoportos megbetegedések szakaszában van, ez azt jelenti, hogy közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. Az azonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A hatóságok különösen kérik a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött.

A fővárosban 428 fertőzöttet tartanak nyilván, Pest megyében pedig 183-at. Fejér megyében 55, Csongrád megye 40, Győr-Moson-Sopron megyében 37, Szabolcs-Szatmár-Beregben pedig 36 fertőzöttről tudnak hivatalosan. A legkevesebb fertőzött Borsod-Abaúj-Zemplénben és Hevesben van, előbbi megyében 10, utóbbiban 4 fertőzőttet tartanak nyilván.