Koronavírus: újabb magyarnál mutatták ki a fertőzést

Tegnap óta ügyeleti rendszert működtet az Operatív Törzs, koronavírus címmel új honlap és Facebook-oldal készül, illetve már üzemel a koronavirus@bm.gov.hu e-mailcím - hangzott el a rendkívüli sajtótájékoztatón. Magyarországon nem tudni betegről, a bécsi kórházban ápolt magyar nőnél kimutatták a koronavírus-fertőzést, ő a második, a szállodahajón dolgozó magyar után - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Szerdai ülésén a kormány részletesen foglalkozott a koronavírus-helyzettel. A legfontosabb: kicsi az esélye annak, hogy az országot elkerülje a fertőzés, de jelenleg nem tudnak koronavírusos megbetegedésről az ország területén - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerda délelőtti sajtótájékoztatóján.

Tegnapi adatokat idézve elmondta, világszerte 41 országban 81 ezer főre nőtt a fertőzöttek száma, több mint 2700 beteg halt meg, a 12 európai áldozat közül 11 Olaszországban vesztette életét.

Jelenleg két magyar fertőzöttről tudnak, a Japán melletti szállodahajón dolgozó magyaron kívül egy bécsi kórházban is ápolnak egy magyar nőt, akinél kimutatták a fertőzést. (Az Index információi szerint a nővel még nem közölték a tesz eredményét.) Személyiségi jogok miatt róla nem mondott többet Gulyás Gergely. Ha bármilyen tovább megbetegedés bekövetkezik, azonnal tájékoztatják a közvéleményt - ígérte a miniszter. Szavai szerint álhírterjesztésnek nincs helye, és az amúgy is bűncselekmény.

A Szent László Kórházban karanténban lévő magyar kamionsofőr állapotáról Gulyás nem tudott részletekkel szolgálni, a Tenerifén szállodai karanténba került öt magyar információi szerint jól van, a külügy tartja velük a kapcsolatot. (Tenerifén egy szállodában ezren, köztük öt magyar kerültek karanténba.)

Csütörtökre hatpárti egyeztetést hívott össze Pintér Sándor belügyminiszter .

A koronavírus-helyzet kezelésére létrehozott 28 pontos akcióterv végrehajtása folyamatos, ez megtekinthető a kormány.hu oldalon is - mondta Láng-Bognár Kinga őrnagy, a BM irányítása alatt álló operatív törzs képviseletében. A kabinet döntése nyomán tegnap óta működik is az operatív törzs ügyeleti rendszere, a zöld számok itt csörögnek, és a koronavirus@bm.gov.hu email cím, amelyen mindenki gyorsan, hiteles, pontos tájékoztatást kaphat. Péntektől él a koronavirus.hu honlap, valamint Facebook-oldal is.

Szigorították a határátkelők ellenőrzését, különös tekintettel az Olaszország felől érkezőkre és kiterjesztették a reptéri ellenőrzést is az Itáliából, Kínából és Dél-Koreából érkező utasok hőmérsékletének mérésére. Több ezer embert ellenőriztek eddig, egy utast szűrtek ki, akinél a további vizsgálatok nem utaltak fertőzésre.

Továbbra sem javasolják a járvány gócpontjaiba való utazást, aki mégis elutazik, az lehetőség szerint regisztráljon az operatív törzsnél vagy a konzuli szolgálatnál. Az állami fenntartású alap- és középfokú oktatási intézmények pedig ne szervezzenek kirándulást a fertőzés által érintett területekre - tette hozzá Láng-Bognár Kinga.

A MÁV és a GYSEV nemzetközi járatain fertőtlenítő szereket, a testhőmérséklet mérésére alkalmas eszközöket biztosítanak, illetve a kalauzokat felkészítik a fertőzésgyanús esetek kezelésére. A vírus által érintett területekről hazaérkezők, ha tüneteket tapasztalnak, azonnal keressék meg a háziorvosukat vagy hívják az ingyenes elérhető telefonszámokat. Az operatív törzs a szállodák, panziók együttműködését is kéri a fertőzéses esetek kiszűrésére - mondta az őrnagy.

A büntetés-végrehajtásnál készülnek a szájmaszkok, ezekkel fel kell ruházni a patikákat, erről intézkedtek.

A koronavírusról egyre több az információ, kezdjük megismerni a biológia tulajdonságait, virulenciáját, a terjedés módját - kezdte Kásler Miklós humánminiszter, aki szerint a fertőzés megakadályozására hozott magyar intézkedések a nemzetközi irányelveket figyelembe véve készültek, ám annál kissé szigorúbbak. Az eljárásrendről minden érintett egészségügyi egységet és dolgozót értesíteni kell, tegnap már a 3. változatot tették közzé, amit minden háziorvos megkapott. A miniszter cáfolta, hogy van olyan háziorvos, akihez ezek az iránymutatások nem jutottak el.

A Olaszországból hazaérkező középiskolások és a vízilabdacsapat eltérő kezelésére - előbbiek karanténban, utóbbiak csak megfigyelésen - Kásler azt a magyarázatot adta, hogy a játékosok nem a járvány gócpontjában jártak, csak a gócpontok között, így nem volt indokolt, hogy karanténba helyezzék őket.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főtitkára rendszeres tájékoztatást ad a helyzetről és a teendőkről, fontos, hogy elkerüljük a pánikot és ne reagáljuk túl a pillanatnyi eseményeket, ami nem jelenti azt, hogy ne készüljünk fel a lehető legrosszabb variációkra is - fogalmazott Kásler Miklós.

A járvány a magyar gazdaságra is hatással lesz, még ha is nem is jut el, de ennek mértékét még nem lehet megbecsülni -válaszolta egy kérdésre Gulyás Gergely.