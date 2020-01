Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Közeleg a lomtalanítás Budapesten - mutatjuk a szabályokat

Elsőként az V. kerületiek pakolhatják ki az utcára a lomjaikat, utána az I. kerület következik. Mit szabad és mit nem - lomtalanítási iránytű a Bukszától.

Három hét múlva kezdődik az idei lomtalanítási sorozat a fővárosban - derül ki a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF Nonprofit Zrt.) honlapjáról. Az utóbbi évekhez hasonlóan kerületenként más és már időpontban lesz a lomtalanítás.

Az FKF a lakosokat levélben is értesíti, illetve társasházak lépcsőházaiban elhelyezett plakátokon megadott "kihelyezési időpontot" követő napon szállítja el a lomokat.

A különböző kerületekben a következő napokon lehet kipakolni a lomokat (a listát az FKF újabb kerületekkel és dátumokkal a későbbiekben bővíti):

V. kerület: február 21-én pénteken.

I. kerület: február 22-én, szombaton.

XIX. kerület: február 23-tól (vasárnap) - március 2-ig (hétfő).

XIII. kerület: március 4-től (szerda) március 11-ig (szerda).

Az FKF korábban és most is azt kéri, hogy mindenki tartsa be a lomtalanításai szabályokat, az úgynevezett "nagydarabos hulladékot", vagyis a lomokat 18 óra után tegyék ki az utcára. Mégpedig úgy, hogy ne zavarják a gyalogosokat és az autósokat, miközben a kukásautó megtudja közelíteni azokat





A lomtalanítás során nem szabad kitenni a következő dolgokat:

Vegyes - mindennapos - háztartási szemetet. Ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett hulladékot. Veszélyes és speciális kezelést igénylő hulladékot, például sütőolajat, növényvédőszert, műanyagból készült olajos flakont, festékmaradékot, akkumulátort, szárazelemet, elektronikai hulladékot.) Építési és bontási törmeléket, azaz sittet. Gumiabroncsot, gépjárműroncsot. Zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű), szénport, hamut, földet. Elkülönítetten gyűjtött üveg-, papír-, műanyag és fémhulladékot. Aki tiltott dolgokat tesz az utcára, az a bírságot kockáztatja.