Külföldre utazik? Akkor erre biztosan szüksége lesz

Soha ilyen sok magyar nem utazott még külföldre, mint 2017-ben és a trend a következő években is folytatódhat. Eközben immár csaknem minden második honfitársunk magával viszi bankkártyáját és használja is azt utazásai során.

Tavaly új csúcsra jutott a magyarok külföldre való utazási kedve - ebben a szakemberek szerint minden bizonnyal a reálbérek évek óta tartó gyors növekedése is komoly szerepet játszott. A rendszerváltást követően, a határok átjárhatósága eredményeként a magyarok egyre többször és egyre hosszabb időre utaztak külföldre, míg a belföldi turizmus visszaesett. Aztán a kétezres években már mindkét irányba stabilan nőtt az utasforgalom.

Soha ilyen nem volt még

A tíz éve kitört pénzügyi és gazdasági világválság pedig már egyértelműen a múlté: a nemrégiben publikált friss adatok szerint ugyanis soha ilyen sok magyar nem utazott külföldre, az összesített szám a KSH számításai szerint 2017-ben átlépte a húszmilliós álomhatárt, ezen belül 12,8 millióra emelkedett az egynapos és 7,5 millióra a többnapos látogatások száma. Összehasonlításképpen: a válság előtti "utolsó békeévben" a kiutazások száma elérte a 17,2 milliót - innét esett be 2010-2014 között a 16 millió körüli szintre.

A dolog kis szépséghibája, hogy az egynapos utak számának 2017-es 8,1 százalékos bővülése a munkavégzési célú utazások térnyerésének köszönhető. Az utazási szektor erősödését inkább a többnapos utak számának változása jelzi - szerencsére ott is jónéhány pozitív változás történt. Ezek száma - alapvetően a szabadidős utak számának jelentős emelkedése nyomán - tavaly 6,3 százalékkal nőtt, miközben a kint tartózkodás átlagos hossza évek óta stabilan hat nap körül mozog.

Gazdaságilag talán még fontosabb az, hogy az utóbbi három esztendőben nem csak utazásaink száma, hanem költéseink is látványosan emelkedtek. Amíg ugyanis az egynapos utaknál a teljes költés 2014-ben alig érte el a százmilliárd forintot, addig 2017-ben már 159 milliárdra rúgott, míg a klasszikus utazások, azaz a többnapos utak esetében a 2014-es 479 milliárd forint tavaly már 657 milliárd forintra emelkedett. Mindez azt jelenti, hogy a többnapos utaknál a napi átlagos kiadás immár csaknem 15 ezer forint.

És hogyan fizetünk?

A magyarok nemcsak egyre szívesebben utaznak külföldre és költenek egyre többet, de egyre gyakrabban fizetnek készpénz használata nélkül - így nem kell bajlódni a pénzváltással és a külföldi valutákkal. Egy friss, a Mastercard megbízásából készült felmérés szerint ugyanis minden második kiutazó úgy nyilatkozott, hogy magával viszi a bankkártyáját, mondván: ha kártyával nem is tud fizetni valahol, inkább készpénzkiadó automatából (ATM) vesz fel pénzt, mintsem valutaváltással bajlódjon. Emellett a megkérdezettek 28 százaléka nem használja külföldi utazásai során a bankkártyát, de biztos ami biztos, magával viszi. Így összességében elmondható, hogy a külföldre utazók több mint háromnegyedének zsebében külföldön is ott van a plasztik.

A kártyahasználati ismereteket növeli a személyes gyakorlati tapasztalat, tehát aki próbálta már külföldön használni a kártyáját, jobban "képben van" a témában. Ezzel együtt azt csak a megkérdezettek harmada tudta, hogy a POS terminálok használatának többnyire külföldön sincs díja, így nyugodtan fizethetünk bárhol bankkártyával a pihenés során is. A díjmentes belföldi kártyahasználatról ennél jóval többen tudnak: a válaszadók kétharmada már tisztában van ezzel.

A plasztik lapocska a leggyakrabban (négyből három alkalommal) a bolti vásárlásoknál - ideértve az élelmiszerboltokat, a ruházati és egyéb üzleteket egyaránt - kerül elő. Az éttermi számlákat is előszeretettel egyenlítjük ki kártyával, a megkérdezettek kétharmada utazásai során már így tesz.

A szállást a magyarok továbbra is jellemzően előre fizetik, de az otthoni foglalások során a megkérdezettek harmada bankkártyával fizette a költségeket, akár online, akár az utazási irodáknál. A kutatásban részt vevők csaknem fele a kiutazáshoz (repülőjegy, vonatjegy, autóbérlés fizetése) is bankkártyáját részesíti előnyben a készpénzzel szemben.

Mire érdemes figyelni?

Sokan külföldre ruccannak a hosszú hétvégéken

Idén nagyon jó éve van azoknak, akik néhány napra szeretnek külföldre utazni. 2018-ban a szokásosnál is több ünnep esik munkanapra, így sokszor számolhatunk 3 vagy akár 4 napos hétvégével is, mely ideális arra, hogy ellátogassunk egy közelebb eső európai városba. Ezt ráadásul az is megkönnyíti, hogy újabb és újabb fapados járatokat indítanak Budapestről, egyszerűbbé téve ezzel az utazást.