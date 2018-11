Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lesznek nyugdíjasok, akik kapnak Erzsébet-utalványt - itt a lista

Már biztos, hogy egyes nyugdíjasok idén karácsonyra is kapnak Erzsébet-utalványt - ha nem is a kormánytól, hanem az önkormányzatoktól. Budakeszin például 3 ezer forintnak, Dunaszegen pedig 6 ezer forintnak örülhetnek az idősek.

Bár egyre több jel utal arra, hogy idén karácsonyra nem kapnak Erzsébet-utalványt a nyugdíjasok az Orbán-kormánytól, azért számos önkormányzat ezúttal sem feledkezett meg az idősekről. A karácsonyi támogatás nem központi, nincs kötelező jelleggel minden településen, az önkormányzatok saját rendeletben döntik el, hogy a költségvetésükből mennyit tudnak erre a célra fordítani és milyen feltételekkel igényelhető.

Budakeszi önkormányzata például már szeptember 27-én egyhangúlag megszavazta, hogy 550 nyugdíjasnak 3 000 forint értékű Erzsébet-utalványt adnak karácsonyra. Dunaszeg önkormányzata is úgy döntött, hogy a téli időszak többletköltségeinek csökkentése érdekében 6 000 forintos karácsonyi támogatást ad Erzsébet-utalvány formájában a 70 éves kort betöltött helyi polgároknak. Az utalványokat hétfőn és kedden lehetett átvenni a helyi könyvtár épületében.

"Azon 70 év felüliek, akik nem bankszámlára kérték a karácsonyi támogatás összegét, a Solymári Polgármesteri Hivatalban, december 3-ától vehetik fel a támogatási összeget személyesen, illetve (írásbeli) meghatalmazott útján" - olvasható a solymaronline.hu oldalon. A helyi pénzügyi bizottság javaslatára Solymáron a 70 év feletti idősek egységesen 8 ezer forint karácsonyi támogatásban részesülnek, amely 2019. március 1-ig vehető át.

A Bács-Kiskun megyei Tass községben minden háztartás 10 ezer forint karácsonyi támogatást kap, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142 500 forintot. A háromezer lelkes faluban a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat októberi adatai szerint 113 álláskeresőt tartottak nyilván. A hagyományoknak megfelelően idén is karácsonyi csomaggal segíti az önkormányzat az alacsony jövedelmű paksi nyugdíjasokat. A csomag igényléséhez szükséges adatlapokat már legalább 8500 paksi háztartásba eljuttatták. Itt az egy főre jutó jövedelem a 78 ezer forintot nem haladhatja meg. Dunaújvárosban is önkormányzati rendelet mondja ki, hogy a karácsonyi ünnepek alakalmából 5 ezer forint támogatásban kell részesíteni a nyugdíjasokat.

"Karácsonyi csomagra jogosultak a nagycsaládosok, a gyermeküket egyedül nevelők, valamint azok a nők, akik az 55. életévüket, illetve azok a férfiak, akik a 60. életévüket 2018. december 31. napjáig betöltötték, betöltik. A csomag értéke 2018-ban 5 ezer forint" - tudatta a baktalórántházai emberekkel Nagy Lajos polgármester. Csobánkán szombaton osztják ki a karácsonyi támogatást a 70 éves kort már betöltött helyi lakosoknak, de Piliscsabán, Soroksáron és Hosszúhetényben is kapnak karácsonyi támogatást a rászorulók. Lesz mire elkölteni a pénzt, ugyanis például a magyarországi termesztésű vágott lucfenyő 20-25 százalékkal, esetenként 30 százalékkal is drágulhat idén, ára méterenként a 3200 forintot is elérheti a munkabérek jelentős, mintegy 50 százalékos emelkedése miatt.

