Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Magyar abszurd: betiltották a permetezőgépeket

Kis magyar abszurd alakult ki kis hazánk mezőgazdaságában: a növényvédelmi munkálatokat jobbára permetezőgépek nélkül lehet csak végezni, legalábbis hivatalosan.

Tilos a permetezőgépek használata! Ez az abszurd helyzet állt elő egy néhány nappal ezelőtti - többek között a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségével (MOSZ) sem egyeztetett, végrehajthatatlan - rendeletmódosítás következtében - hívta fel a figyelmet Máhr András, a MOSZ főtitkárhelyettese. A termelőknek az aratás közepén, öt nap alatt kellett volna megfelelnie egy olyan előírásnak, amit képtelenség betartani. A növényvédelmi tevékenységről szóló rendelet módosításával ugyanis előírták, hogy az öt évnél idősebb, nem felülvizsgált növényvédelmi gépekkel tilos növényvédelmi tevékenységet végezni.

Felülvizsgáltatni öt nap alatt márpedig nem lehet. Különösen úgy nem, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján elérhetőnek kellene lennie egy listának, aminek a felülvizsgálat elvégzésére jogosultakat kellene tartalmaznia, de ez a lista nem létezik. Vagyis a termelő azt sem tudja, hogy kivel és hogyan végeztesse el a felülvizsgálatot.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a növényvédelmi gépek háromévenkénti időszakos műszaki felülvizsgálatát már három éve előírták, azonban a megfelelő rendszer kiépítésére azóta sem került sor, a termelők közel három éve várták a felülvizsgálat eljárási szabályainak megszületését. Most megszületett, így amit három év alatt nem sikerült elérni, azt most öt nap alatt kellett volna végrehajtani.

A rendelet egyértelművé tette, hogy milyen végzettséggel jogosult valaki a permetezőgépek felülvizsgálatára, valamint azt is, hogy el kell végezni egy ehhez szükséges alapképzést is. Az ilyen képzések még el sem indultak. Az ebből fakadó problémák kiküszöbölésére a képzés elvégzésére a rendelet december 31-ig felmentést ad a felülvizsgálatot végzők számára, ugyanakkor a termelőknek nem ad haladékot, nekik már a rendelet megjelenését követő ötödik napon meg kell felelniük minden előírásnak.

Ahogy mondani szokás, megint fordítva ülünk tehát a lovon. Először ugyanis ki kellett volna alakítani a felülvizsgálat feltételrendszerét (jogosult személyek, helyszínek, követelmények stb.), és ha ez megvan, megfelelő átmeneti időszak biztosításával bevezetni a jogszabályt. Miért kell a termelőket ilyen helyzetbe kényszeríteni? Miért kell a gazdálkodást veszélyeztetni? Miért kell a nyári csúcsmunkák közepén egy 3 éve jegelt szabályozást öt napos határidővel előírni? - tette fel a kérdést a MOSZ főtitkárhelyettese, aki szerint megfelelő szakmai egyeztetéssel mindez elkerülhető lett volna.