Megerősítette a rendőrség, hogy lehet tüzijátékozni

Ahogy azt a Napi.hu megírta, a kormány tilalma a petárdázás esetében hagyott egy kiskaput, amit most a rendőrség is megerősített: magánterületen lehet tűzijátékot fellőni.

A héten a Magyar Közlönyben megjelent rendelet kiemeli, hogy a korábban a december 28-31. közti időtartamra kiadott tűzijáték árusítási engedély idén nem jogosít árusításra. Akár 150 ezer forinttal büntethető szabálysértést követ el az is, aki a szilveszterkor használatos pirotechnikai termékek forgalmazására, felhasználására, birtoklására vonatkozó előírásokat megszegi.

Egy másik új szabály eltiltja a nagykorú személyeket attól, hogy december 28-31. között, közepes kockázatú pirotechnikai eszközöket vásároljanak, illetve december 31-én 18 órától január elsején reggel 6 óráig ilyet használjanak. Viszont ahogy azt a Napi.hu megírta, maradt egy kiskapu a szilveszteri tűzijátékozásra, mivel vannak pirotechnikai termékek, amiket év közben is lehet árusítani boltokban, valamint engedély nélkül tárolhatók és fellőhetők. A rendelet ugyan megtiltja a közterületi használatot, de a magánterületekre külön nem tér ki.

A VG.hu pedig most arról ír, hogy az értelmezést a rendőrség is megerősítette, hogy a szokásos helyekről beszerezhetők az eszközök, és magánterületen használni is lehet őket, a szabályok megszegése esetén viszont 150 ezer forint büntetés is kiszabható.