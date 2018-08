Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megrendítő számok a magyar nyugdíjakról - ezt sokan sérelmezik

Uniós átlag alatt a magyar idősek jövedelme. Milliós számú nyugdíjas él kevés pénzből, ám a társadalom összetétele nagyon megnehezíti az ellátás radikális emelését - idézi a Hetek cikkét az atv.hu.

Az öregségi nyugdíj átlagos összege 2017 elején 123 725 forint volt. Összesen 2,6 millió főnek, a lakosság 27 százalékának folyósított nyugdíjat, járulékot, vagy valamilyen egyéb ellátást. - derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból.

Bár az átlagnyugdíj összege is alacsony, 1,4 millió nyugdíjas ennél is kevesebb ellátást kap. Az 50 ezer forint alatti nyugdíjasok száma nagyjából 60 ezer fő. 50 és 100 ezer forint közötti nyugdíjat közel 700 ezer fő, 100 és 150 ezer forint közötti nyugdíjat további 800 ezer fő kap. A 150 és 200 ezer forint közötti nyugdíjban részesülők száma nagyjából 300 ezer fő, az e feletti, akár milliós nyugdíjjal rendelkezők aránya elenyésző - olvasható a portálon.

Az egy egytagú, nyugdíjas korú háztartás létminimuma havi 79 800 forint, ennek fényében fájdalmas a következő adat: az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28 500 forint, ez a legalább 20 év munkaviszony után járó legalacsonyabb ellátás.

Uniós átlag alatt a vásárlóérték

Miközben az úgynevezett keresetpótló képességi ráta alapján a magyar nyugdíjak az európai mezőny elején állnak, a vásárlóértékük ennél jóval kedvezőtlenebb képet mutat. A nyugdíj keresetpótló képessége egy arányszám, ami azt mutatja meg, hogyan viszonyul az adott országban a 65-74 évesek nyugdíja az 51-59 éves aktív dolgozók keresetéhez. 2016-ban ez a szám Magyarországon 67 volt, vagyis a vizsgált korosztály nyugdíja az aktív korosztály fizetésének 67 százalékát éri el.

Ez a negyedik legmagasabb arány az Európai Unióban, 9 százalékponttal haladja meg az EU átlagát. Mivel azonban a viszonyítás alap, a bérek tekintetében gyengén állunk, a magyar nyugdíjak valós vásárlóértéke az EU-tagországok alsó harmadában található, tehát az uniós átlag alatt van. Az egykori szovjet blokk országai közül a cseh és a szlovák nyugdíjak vásárlóereje is nagyobb a magyarénál, egy magyar átlagnyugdíjas pedig 60 százalékkal kevesebb terméket és szolgáltatást tud venni a nyugdíjából, mint egy osztrák - figyelmeztet a Hetek.

Leszakadó nyugdíjak

Az állami nyugdíjak összege a szolgálati időtől és az aktív években elért keresettől függ. A nyugdíjemelés alapvetően két módón történhet. Az úgynevezett svájci indexálás figyelembe veszi az inflációt és a bérek emelkedését is. Magyarországon 1997 és 2010 között ezt alkalmazták, a Bajnai-kormány szüntette meg a gazdasági válság miatt, ebben az időszakban emelkedtek a leggyorsabban a nyugdíjak.

A bérek emelkedését is követő rendszer azonban fenntarthatatlan, ezt számos független nyugdíjszakértő megerősítette. A kormány is így látja, hiszen immár a pénzromlás mértékével emeli az idősek járandóságát. (Emellett 2017 óta nyugdíjprémiumot is fizet az állam, feltéve, hogy a GDP növekedése meghaladta a 3,5 százalékot.)

A nyugdíjasok jelentős része sérelmezi a svájci indexálás megszüntetését; azzal érvelnek, hogy e nélkül fokozatosan leszakad a bevételük az aktív keresőkétől, noha végigdolgozták az életüket. A számok őket igazolják, hiszen például 2016-ban a nyugdíjak reálértéke 1 százalékkal emelkedett, miközben a reálbér-növekedés 7,4 százalékos volt.

