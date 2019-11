Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megszólalt a Hableány-baleset segélyhívását fogadó diszpécser

Az Index a rendőrség, a tűzoltóság és a mentők hívásait egységesen kezelő 112-es segélyhívó miskolci központjában járt, ahol beszéltek azzal a diszpécserrel is, aki az első hívást fogadt a Hableány-baleset után.

Szász Péter , 2019. november 18. hétfő, 11:18 Fotó: MTI Fotó / Lakatos Péter

"Aznap nagyon nagy káosz volt. Egész nap olyan hívásokat vettem, hogy Budapesten széltében-hosszában csatornából jön fel a víz, az erkélyek alját mossa a víz, és akkor este fél 10-kor bejön a hívás, hogy tragédia van, felborult egy hajó, a mentést elkezdtük." - mondta.

"Egy tök nyugodt bejelentő volt. Nagyon-nagyon ritka, hogy valaki ilyen helyzetben ennyire higgadtan viselkedjen. Bele is telt egy kis időbe, mire teljesen meggyőződtem arról, hogy ez tényleg valós segélykérés. Miközben a nő velem beszélt, az ottani helyzetet is kezelte. Mondta nekem, hogy nem tud válaszolni a kérdéseimre, mert neki most az emberekkel kell foglalkoznia, irányítania kell őket, hogyan tegyék a lapátokat meg a mentőmellényt a vízre. Amikor ez elhangzott, nem gondolkodtam, hanem kapcsoltam a rendőröket, ők meg mondták, hogy mennek azonnal a helyszínre." - idézi az Index Kiss Tamásné Andreát, aki öt éve dolgozik operátorként a miskolci központban.