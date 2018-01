Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megvolt az első idei mentőtámadás

Országszerte több mint háromezer - ebből csak a fővárosban több mint ezer - riasztásuk volt a mentőknek a mostani szilveszteren.

A mentők 3189 esetet láttak el szilveszterkor, ebből 1107 esetet a fővárosban. Idén is az éjfél és a hajnali 4 óra közötti időszak volt különösen nehéz, a mentőegységek folyamatosan dolgoztak - írta az MTI az Országos Mentőszolgálat közlésére hivatkozva.

A mentőket országszerte 15 pirotechnikai eszközzel összefüggő balesethez riasztották, általában kéz-, arc-, és szemsérülteket kellett ellátni.

Egy 20 év körüli férfi kezében robbant fel a petárda, ő roncsolt ujjsérüléseket szenvedett, máshol egy férfi arcába csapódó pirotechnikai eszköz súlyos szemsérülést okozott.

Közlekedési balesetek, verekedések, szén-monoxid-mérgezések és belgyógyászati rosszullétek mellett idén is csaknem 300 részeg, esetleg valamilyen drog hatása alatt álló embert kellett kórházba vinni, mintegy 15 százalékuk kiskorú volt.

Az új év első éjszakáján mentőtámadás is történt. Somogy megyében egy epilepsziás gyermekhez hívtak mentőt, s a helyszínen valamiért dulakodás alakult ki, a mentődolgozókat is megtámadták. A gyermeket végül rendőri kísérettel vitték be a kaposvári kórházba a mentők.