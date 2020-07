Mi újság a Borkai-ügyben? Új információ érkezett

A Borkai-féle szexvideók ügyében indult nyomozások továbbra is a nyomozati szakaszban vannak. Az Audi-féle földügyben még gyanúsítotti kihallgatás sem volt. A Pesti Hírlap most azt is megtudta a rendőrségtől, hogy nyomoznak az ügyet kirobbantó Az ördög ügyvédje blog után is.

Az önkormányzati választásokra hatással lehetett a Borkai-ügy, amely miatt több nyomozás is indult. Jelenleg három eljárás van folyamatban, valamennyi nyomozási szakaszban - tudta meg a napilap a rendőrségtől. Borkai ügyvédje is bezárja a kaszinóit Ez azt jelenti, hogy hónapok óta nyomoznak. A felvételeket, amelyen Borkai Zsolt akkori győri polgármester és Rákosfalvy Zoltán ügyvéd szexpartin látható egy Adrián hajózó jacht fedélzetén, Az ördög ügyvédje elnevezésű blog hozta nyilvánosságra - írja cikkében a Pesti Hírlap. Az Audi-földek több évvel ezelőtti adásvétele kapcsán is többen feljelentést tettek. A feljelentők szerint az ügyvéd és az érdekeltségébe tartozó cég azokat a földeket, ahová az autógyár logisztikai központot akart felhúzni, megvették 1,5 milliárd forintért, majd a területeket azok átminősítése után, rövid idő elteltével 7 milliárd forintért adták el a német autógyárnak. Ezzel pedig kárt okoztak az önkormányzatnak. A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt két büntetőeljárás van folyamatban, azokban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztálya vizsgálódik. Idén májusig - mint Polt Péter legfőbb ügyész Ungár Péter LMP-s országgyűlési országgyűlési képviselőnek adott válaszából kiderült - nem hallgattak még ki gyanúsítottakat. Emellett nyomoznak a nyilvánosságra hozott videófelvételekre vonatkozóan zsarolás gyanúja miatt is - ennek a nyomozásnak a sértettje Borkai. Polt Péter erről az ügyről azt írta Ungár Péternek, hogy Borkai Zsoltot tanúként hallgatták meg. A nyomozó hatóság öt embert vagyon elleni erőszakos, valamint emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatott ki. Volt feljelentés a szexparti közben történt drogfogyasztás miatt is, de azt a rendőrség visszadobta - írta a lap. A botrány egyik nagy kérdése, hogy vajon ki is az ördög ügyvédje, de ez rejtély maradt. Tavaly novemberben a sajtóban megjelent az is, hogy a bloggal kapcsolatban már nem nyomoznak. Ám a Pesti Hírlap erre vonatkozó kérdésékre az ORFK azt közölte, hogy az egyik folyamatban lévő nyomozás kiterjed a blogra is.