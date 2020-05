Milliárdokat kap a teniszszövetség - versenyeket viszont nem

Három és félmilliárdos kormányzati konszolidációt kért - és vélhetően kap is a Magyar Tenisz Szövetség, ám a nemzetközi versenyeit már nem ez a szervezet, hanem egy központi cég szervezi majd meg.

A cikk szerzője Szakonyi Péter

Botrányos szerződések, lemondások, milliárdos tartozások - ilyen főcímekkel "büszkélkedhet" a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) , amelynek rendkívüli közgyűlését június közepén tartják. Ennek összehívását kedden jelentették be hivatalosan, miután az elnökség minden tagja, és a főtitkár Richter Attila is lemondott. A botránysorozat csúcsa az a sajtóban megjelent levél, amelyben Szűcs Lajos elnök a kormányhoz fordul és kér 3,5 milliárdos konszolidációt a szövetség számára.

A Napi.hu értesülései szerint a rekordhiány kérdése a múlt heti kormányülésen is téma volt, és úgy tűnik, hogy a teniszezők meg is kapják ezt a támogatást, viszont ennek feltétele egy új elnökség, vezetés és elnök megválasztása - erre is irányul a közgyűlés meghirdetése. (Június 12-én új elnököt, 6 elnökségi tagot, 2 fős ellenőrző testületet és ennek elnökét választják majd meg.)

Egyelőre rejtély, hogy milyen okok vezetettek az MTSZ látványos eladósodottságához. Az idézet elnöki levél a korábban megítélt kormányzati támogatások elmaradásával, a szponzori pénzek elapadásával és a koronavírus-járvány következményeivel magyarázza a hiányt, jótékonyan hallgat viszont azokról a megkérdőjelezhető szerződésekről, amelyek a szövetség elmúlt éveit jellemezték. Nem ismert még az a jelentés sem, amelyet a gazdálkodás áttekintésére kinevezett pénzügyi biztos, Fekete Miklós készített, s amely plasztikus képet adhat az ott történtekről. Annyi azonban bizonyos, hogy a Szabó Tünde sportért felelős államtitkárnak küldött és konszolidációt kérő levelet a pénzügyi biztos is szignálta.

A kiszivárgott levél többek közt a korábbi években elmaradt állami támogatásokkal, a magyar-ukrán Davis-kupa találkozó költségeivel és azzal magyarázza a rekordtartozást, hogy az idei évre tervezett versenyek elmaradása is érzékeny veszteséget okozott a szövetségnek.

A MTSZ fizetőképtelensége egy sor beszállítót sodort lehetetlen helyzetbe, közülük egy már felszámolást is kezdeményezett a szövetség ellen. Más kérdés, hogy ennek értelme nem nagyon van, mivel az MTSZ-nek nincs olyan vagyona, amely egy felszámolási eljárásban értékesíthető lenne.

A nemzetközi versenyek elmaradása valóban érzékeny veszteséget okozhat, mivel ezekre már értékesítettek jegyeket, fizettek vagy fizetni kellett volna a jogdíjakat. Új fejlemény, hogy e tornákat - így a nagy presztízsű Fed-kupát is - a jövőben egy központi versenyszervező cég, egy sportügynökség fogja majd össze - beleértve az itthon megrendezésre kerülő nemzetközi teniszversenyeket is. Úgy tudjuk, hogy ennek vezetője Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár lesz.

Az új versenyszervező szervezet értesüléseink szerint akár heteken belül felállhat, és átveheti a szervezés feladatait és a több milliárd forintos állami támogatással is rendelkezhet. (A Magyar közlönyben tavaly júniusban jelent meg a határozat, miszerint a kormány támogatja hogy a Magyar Tenisz Szövetség rendezze meg a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es ITF Fed-kupa döntőjét. Ehhez összesen 20 milliárd forintos állami támogatást rendeltek.: 2019-ben 3,2, 2020-ban és 2021-ben 6,8, míg 2022-ben 3,2 milliárd forintot terveznek erre költeni.)

A 16 kiemelt sportszövetség közé beemelt teniszszervezet botránysorozata egy sor kérdőjelet vet fel. Ezek közül néhány: