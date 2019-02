Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

MSZP: a Fidesz posztfasiszta rendszert épít

Az MSZP elnöke, Tóth bertalan szerint az egyik legfontosabb lesz a most májusi európai parlamenti választás, mivel "Orbán Viktor és populista szélsőjobboldali barátai saját nemzeteik után az európai közösséget is szét akarják szakítani".

Az EP-listáról döntő szombati budapesti MSZP-kongresszuson Tóth Bertalan közölte, a Fidesznek azért jó a nemzetállamok Európája, mert így kevesebb szabályt kell betartania, az MSZP ezzel szemben Európa egységéért, a jólétért és a biztonságért fog küzdeni. "Nekik csak a haszon kell, a rengeteg pénz Európából, amit ellophatnak" - jelentette ki az MTI tudósítása szerint.

A szocialista politikus több közös uniós szabályt szorgalmazott, olyanokat, amelyek megvédik az európai, köztük a magyar dolgozókat a tőke kizsákmányolásától. Szorgalmazta a közös uniós nyugdíjminimum bevezetését is.

"Itt az ideje, hogy az európai közösség végre az emberekről szóljon" - fogalmazott, közös ügyként meghatározva az európai színvonalú egészségügyet, oktatást, jövedelmi viszonyokat.

"Haza. Szeretet. Európa." - idézte Tóth Bertalan pártja EP-listájának mottóját, amiről azt mondta, ez a három szó határozza meg leginkább értékrendjüket.

Az MSZP elnöke szerint a kormánynak ezzel szemben arról van papírja, hogy a közös értékekkel szemben politizál, listákat készít a szabad gondolkodókról, antiszemita propagandával gyűlöletet szít, történelmet hamisít. A Fidesz posztkommunistázik, miközben állampártot és egy posztfasiszta rendszert épít - tette hozzá.

Egység

Tóth Bertalan az ellenzéki egységet szorgalmazva közölte, csak úgy lehet visszaadni a magyarok demokratikus hitét, ha egységben lépnek fel. A változáshoz minden változást akaró polgár - legyen az szocialista, liberális, vagy konzervatív - akaratára szükség van - hangoztatta.

Hangsúlyozta, mindent meg kell tenni azért, hogy a májusi EP- és az őszi önkormányzati választáson közösen lépjenek fel a hatalommal szemben. Elmondta, az együttműködés során a baloldali értékeket nem kell feladni, azokat karakteresebben kell képviselni.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke úgy fogalmazott, az EU válságban van, de ahogy eddig, úgy most is ki tud jönni ebből a gödörből a további egységesülés útján haladva. Az EP-választás egyik nagy tétje, hogy az Európai Unió vagy szociális lesz, vagy nem lesz - fogalmazott, hozzátéve, a szociális feszültségek feloldása nélkül az "Orbán Viktorhoz hasonló senkiházik tönkre fogják tenni ezt a közösséget".

Az ellenzéki politikus azt mondta, az Európai Unió nem lehet csak a tőke uniója, az emberek uniójává is kell váljon, amihez szociális unióra van szükség.

Karácsony Gergely egy új javaslatot is ismertetett, miként kellene szankcionálni a jogállamiság területein rosszul teljesítő tagállamokat. Szerinte azokban az esetekben, amikor egy kormány átláthatatlanul, korruptan költi az uniós forrásokat, akkor a támogatásokat közvetlenül azokhoz a településekhez, közösségekhez kell eljuttatni, amelyek kiállják a jogállamiság próbáját és valóban az emberek javát szolgálják.

A Párbeszéd társelnöke kitért arra is, egy olyan progresszív politika alapjait akarják letenni, amely minden gondolatát megosztja az emberekkel. "A hatalom embereit csak az emberek hatalmával tudjuk leváltani".

Példa az előválasztás

Karácsony Gergely ezúttal is megerősítette, a demokrácia példamutatásaként tekint arra az előválasztásra, amelynek eredményeként több ellenzéki párt közös főpolgármester-jelöltje lett. Hangsúlyozta, azt szeretné, ha a fővárosban teljes ellenzéki összefogás valósulna meg az önkormányzati választásra, szerinte ugyanis csak ez adhat garanciát Budapest megváltoztatására. Budapest legnagyobb problémája ugyanis, hogy nincs igazi főpolgármestere, helyette a Fidesznek van helytartója a városban.

A Párbeszéd politikusa kitért arra is, a legaljasabb támadásokra is felkészült. Elmondta, ezek a támadások abból a félelemből erednek, hogy a hatalomnak nem marad esélye az ellenzék egysége esetén. "Egy mindenkiért, mindenki Budapestért!" - ismertette főpolgármester-jelölti jelszavát.

Íme, a lista az EP-választásra

A kongresszus döntése szerint Tóth Bertalan, az MSZP-elnöke, frakcióvezető vezeti a szocialisták európai parlamenti (EP) listáját. A következő helyeken sorrendben Ujhelyi István, majd Szanyi Tibor EP-képviselő áll, őket követi Tüttő Kata, az országos elnökség tagja, Kálló Dániel, a Független Diákparlament képviselője, majd Harangozó Gábor elnökségi tag.

A következő a listán a Gurmai Zita, az elnökség tagja, a nőtagozat vezetője, Mester Barnabás, a párt uniós szakértője.

A kilencedik és a tizedik helyen két volt uniós biztos: Andor László és Kovács László szerepel.

Lehet csatlakozni

Tóth Bertalan elmondta, a most elfogadott listát nem tekintik véglegesnek, ahhoz ugyanis más pártok csatlakozását is várják. A Párbeszéd már jelezte is, hogy velük közösen kíván indulni az EP-választáson - közölte az MSZP elnöke, majd jelezte, nem kívánja felvenni brüsszeli mandátumát, sőt a visszalépéstől sem zárkózik el, ha erre szükség adódik a későbbi egyeztetéseken.

Kunhalmi Ágnes, a szocialisták választmányi elnöke a lista ismertetését követő beszédében sorsdöntőnek nevezte az EP-választást, mivel az szerinte Magyarország, az EU, a baloldal és a mindenkori ellenzék történelmi sorsát is meghatározza majd.

Az ellenzéket ugyanis lényegében a politikai rendszer egészéből, a teljes parlamentarizmusból kizárták - mondta Kunhalmi Ágnes, aki a második világháború utáni Európa és Magyarország legnacionalistább, legfasisztább kabinetének nevezte az Orbán-kormányt.

Hiller István, az Országgyűlés szocialista alelnöke a 74 éve véget ért második világháború veszteségeire emlékeztetve arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió a béke garanciája, ezért aki a hazáját szereti, annak Európát és az uniót is szeretnie kell.

Kiemelte, az MSZP az Európai Unióban mindent meg kíván tenni az egységes európai bér- és nyugdíjrendszer létrehozása, valamint a nők és férfiak közötti bérkülönbségek felszámolása érdekében.

Nem bontanák le a kerítést

Hiller István egyértelművé tette azt is, pártja nem bontja le a déli határkerítést, de soha nem tesz le arról, hogy az országban és Európában se legyen szükség kerítésekre. Az MSZP emellett migránsokat sem telepítene be, sőt hatályon kívül helyezné a "pénzes migránsok ezreinek" letelepedését lehetővé tevő törvényt - mondta a szocialista politikus. "Migránsokat nem mi, hanem ez a kormány hozott a letelepedési kötvényekkel" - tette hozzá.