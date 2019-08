Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Műanyagmentes július után elindult az autómentes augusztus

Autómentes augusztust hirdet a Magyar Kerékpárosklub: próbáljuk ki, milyen letenni az autót, és egy utazást biciklivel, gyalog, közösségi közlekedéssel, esetleg telekocsival megtenni, sőt akár az egész hónapon át autómentesen élni!

A környezetbarát és egészséges közlekedési módváltást népszerűsítő kampányban tippeket és tanácsokat is adnak azoknak, akik hétköznap vagy nyaralás során tennék le az autót.

A szervezők tudják, hogy nyaralás közben nehezebb lehet letenni a kocsit. Ugyanakkor arra biztatnak mindenkit, hogy a nyár adta lehetőségeket kihasználva próbáljanak ki olyan megoldásokat, amiket beépíthetnek a mindennapjaikba. "Augusztusban könnyen kipróbálható, milyen útvonalon bringázhatunk legkönnyebben a munkahelyre - tanácsolja Halász Áron, a Kerékpárosklub elnökhelyettese és szóvivője.

A Kerékpárosklub azt tanácsolja, hogy első lépésként "gondoljuk végig, mielőtt útra kelnénk: biztosan szükség van autóra ahhoz az utazásodhoz? Másként is meg tudjuk oldani? - Nem várunk el teljes autómentességet a kihívásban, egy utazás is sokat számít - közölték a szervezők.

A szervezők kérik, hogy az akcióban részt vevők osszák meg tapasztalataikat közösségi médiafelületeiken az #automentesaugusztus hashtag alatt és várják cégek, szervezetek csatlakozását is. Már mintegy 30 szervezet csatlakozott az akcióhoz, köztük a Greta Thunberg klímaaktivista által alapított Fridays for Future magyarországi csoportja is.