Müller Cecília: Holnap újabb szállítmány érkezik a Pfizertől

Az elmúlt 24 óra járványügyi adatai kedvezőek, de ez nem ad okot semmiféle lazításra, hiszen a környező országokban számos helyen ismételten jelentősen emelkedik a fertőzöttek száma. Holnap érkezik az újabb adag Pfizer-vakcina. Magyar szakemberek még Kínában ellenőrzik a vakcinagyártás technológiáját - mondta egyebek mellett Müller Cecília, országos tisztifőorvos az operatív törzs mai tájékoztatóján.

Nagyon fontos, hogy oltakozzunk, a védőoltás hatékony fegyver a járvány kezelésében és minél gyorsabban és minél többeket tudunk beoltani, annál gyorsabban tudunk a járvány jelenlegi szakaszából kilábalni. A koronavírus-fertőzés nem egy egyszerű felsőlégúti megbetegedés, meg lehet benne halni, ennek a jelentőségét ne nagyoljuk el, amikor az oltás felvételéről döntünk - hangsúlyozta a tisztifőorvos a napi adatok elismétlését követően.

Az elmúlt 24 óra halálos áldozatairól elmondta, a legfiatalabb beteg 60, a legidősebb 96 éves volt, jellemzően szív- érrendszeri, daganatos vagy anyagcsere megbetegedésben szenvedtek. Ezek Magyarországon népbetegségek, amelyektől sokan szenvednek, s amelyekre ha rárakódik a fertőzés, akkor súlyos szövődményekkel vagy fatális kimenetellel is járhat. Ezt ne feledjük még a második hullám lefelé menő szakaszában sem - tette hozzá Müller Cecília.

Hétfői adatok 875 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 352 703 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 68 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11 409 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 230 441 fő, az aktív fertőzöttek száma 110 853 főre csökkent. 4 445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 330-an vannak lélegeztetőgépen.

Eddig 129 860 fő részére elegendő vakcina érkezett az országba, amelyből 123188 fő megkapta a védőoltást. Holnap elfogy a teljes, eddig beérkezett mennyiség. Az idősotthonokban összesen 1003 főt - gondozott és dolgozó - oltottak be eddig.

A tisztifőorvos azt kérte, aki oltást szeretne, regisztráljon, mert ez segítséget jelent a szervezésben. Aki meggondolná magát és korábban nem jelentkezett, akkor is lehetővé teszik számára az oltakozást az idősotthonban. A cél, hogy a zárt közösségekben minél teljesebb körű legyen az oltakozás, mert akkor a vírus cirkulációja megáll az adott közösségeben.

Szavai szerint rengeteg mendemonda, téves információ keringett a hétvégén a vakcinákról, ezért azt kérte, hogy higgyünk a magyar szakemberekben. A kínai vakcináról elmondta, ez elölt, inaktivált állapotban a teljes vírust tartalmazza, megbetegedést nem tud okozni, mert ezt a képességét elvették. Ilyen például az influenza elleni oltás, vagy gyermekbénulás elleni Sabin-csepp - jegyezte meg, kiemelve, hogy ha egy vakcina bevált, hagyományos, az nem jelenti azt, hogy elavult.

Bejelentette, hogy holnap érkezik a Pfizertől újabb, 35,6 ezer fő beoltására elegendő szállítmány. Azoknak, aki már megkapták az első adagot, a második adag vakcina félre van téve - tette hozzá.

Müller Cecília elmondta még, hogy a mutánsokkal szemben a jelenlegi kutatások szerint a forgalomban lévő vakcinák hatékonyak.

A hétvégén a gyermekvédelemben és a szociális alapellátásban dolgozók közül 5920 fő vette igénybe a tesztelési lehetőséget, 41 - 0,7 százalék - főnél igazolták a pozitivitást.

Kérdésekre válaszolva tisztázta még:

A már beoltottak fertőzhetnek-e kérdésre Müller Cecília kifejtette, a kutatócsoportok álláspontja sem fedi egymást teljesen ebben a kérdésben, ezért a higiénés szabályok betartása továbbra sem elengedhető. Az kimondható, hogy aki kapott oltást és kialakult nála az immunitás, nem fog megbetegedni, vagy nem lesz súlyos szövődményes a lefolyás, ezért a továbbadás esélye is jelentősen csökken.

Alapesetben a vérhígító szedése és az élelmiszer allergiák nem ellenjavallatai a beadásnak, de mindig az oltóorvos dönt az összes tényezőt számba véve. A magas vérnyomással élőknek kifejezetten ajánlott az oltás.

A kínai Sinopharm gyártástechnológiáját most is vizsgálják szakértőink, ez alapvetően szükséges nemzeti hatósági engedély kiadásához, amit a közeljövőben terveznek. Biztosan csak hatásos és biztonságos vakcinára fogja kiadni a magyar egészségügyi hatóság az engedélyt.

A járványügyi adatok alapján nem észlelik, hogy a brit mutáció megsokszorozná a fertőzöttek számát, de nyilván Magyarországon sem fog másként viselkedni ez a variáns, mint a környező országokban. Az NNK-ban 4, a pécsi egyetemen 5 mintában mutatták ki a jelenlétét, és nem mindegyik volt összefüggésbe hozható utazási előzménnyel, ami közösségi terjedésről árulkodik.

A beérkezett, 3000 fő részére elegendő orosz vakcinát tárolják és vizsgálják, még nem adták be senkinek. A gyártás helyszínén is lesznek vizsgálatok, úgy, mint most Kínában.

Ha valaki az első oltás után megfertőződik, akkor gyógyulás után kaphatja meg a második adagot, harmadik adagra nincs szükség.