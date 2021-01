Müller Cecília: Magyarországon is azonosították az angliai mutációt

Az oltási tervek megfelelően zajlik az egészségügyi dolgozók és a szociális intézmények dolgozóinak és lakóinak immunizálása, vasárnapig közel 7 ezer oltást adtak be az idősotthonokban, ahol a hétvégén, a Moderna vakcinájával folytatják, amelyből jelenleg 3600 személy számára elegendő adag áll rendelkezésre - jelentette be György István államtitkár.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a napi járványügyi adatok elismétlését követően azt közölte, hogy tegnap 3 beteg mintájában azonosították a koronavírus angliai mutációját. A vakcinagyártók többsége azt állítja, hogy a készítményük hatásos az új variáns ellen is - tette hozzá.

1358 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 345 710 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 95 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 948 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 215 453 fő, az aktív fertőzöttek száma 119 309 főre csökkent. 4870 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 339-en vannak lélegeztetőgépen.

Mind a Pfizer, mind a Modern vakcináját kétszer kell beadni, az ajánlott ismétlési idő a Pfizer esetében 21, a Modernánál 28 nap. További különbség, hogy míg a Pfizer-vakcinát mínusz 80 fokon, a Modernáét mínusz 20 fokon tárolják - tette hozzá György István.

Kiemelte, mivel a vakcinák korlátozottan állnak rendelkezésre, ezért továbbra is fent kell tartani a korlátozó intézkedéseket, emellett folytatódik a célzott tesztelés is, ezen a hétvégén a gyermekvédelemben és szociális alapellátásban biztosítják a tesztelés lehetőségét.

Csákó Ibolya rendőralezredes arra figyelmeztetett, hogy nemzetközi közösségi oldalakon már megjelentek az álprofilok, amelyek mögött bűnözők a gyártók nevében akarják értékesíteni a hamis vakcinákat, illetve a hűtésükhöz, szállításukhoz szükséges felszerelést. Ha találkozunk ilyen hirdetéssel, semmiképpen ne vásároljunk semmit, a vakcinát a kormány ingyenesen biztosítja a kijelölt oltóközpontokban - hangsúlyozta Csákó Ibolya. A rendőrség folyamatosan monitorozza a hirdetőket, egyelőre nincs információ arról hogy a hamis vakcina Magyarországon is megjelent volna - jegyezte meg.

A fertőzöttek jó része otthonában tartózkodik, és ugyan csökken, de még mindig magas a kórházban ápolt betegek száma. A járványügyi adatok napok óta kedvező tendenciát mutatnak, de ez semmiképpen nem jelenti azt, hogy bármiféle lazításra okot adnának - erősítette meg Müller Cecília.

A járvány kezdete óta elhunyt betegeket illetően megjegyezte, 3 százalékuknál nem tudtak felfedni alap-, vagy kísérőbetegséget.

A védőoltások beadása folyamatosan zajlik, a beérkezett mennyiséget teljes egészségben eloltották, a beadásnak csak a beérkező mennyiség szab határt - fogalmazott. Kedd estig 86929 főt oltottak be a Pfizer-vakcinával. A tegnapi szállítmányok együttesen - Pfizer, Moderna - 51 ezer fő védőoltását teszik lehetővé.

A tisztifőorvos arra kérte az egészségügyi dolgozókat, hogy aki oltatni szeretné magát, az jelentkezzen, hogy továbbléphessenek az oltási sorban.

Az angliai mutáció felbukkanását illetően úgy vélte, Európa--szerte találkozni ezzel a variánssal, elkerülhetetlen volt, hogy nálunk is felbukkanjon a rendkívül gyors terjedésre képes, 50-70 százalékkal nagyobb megbetegítő képességű vírusmutáció. Egyelőre a vakcinagyártók szinte mindegyik azt állítja, hogy a kifejlesztett vakcina hatékony az új mutánssal szemben is.

Kérdésekre válaszolva tisztázta még:

A már beoltottakra is vonatkoznak a védelmi intézkedések, a maszkviselési kötelezettség és a távolságtartás. Az egyéni védettség, ami a 2. adag beadás után egy héttel alakul ki, nem jelenti azt, hogy az egyéni védekezéssel fel lehet hagyni, a vírus terjedését ugyanis csak az állítja meg, ha nagy számban oltakozunk, és a lakossági szintű védettség is létrejön. Még hosszú ideig kell maszkot hordani és a higiénés szabályokat betartani.

A rendelkezésre álló összes vakcinát beadták, az EU-által engedélyezett vakcinákat szállítják az országba, ugyan tudnának oltani többet, az infrastruktúra és felkészültség adott, sokan élnének is lehetőséggel. A magyar kormány mindenkivel tárgyal, ahonnan hatékony és biztonságos vakcinát tudnak beszerezni.

Arra a kérdésre, hogy a rendvédelmi dolgozók oltásának előkészítése, ami Galgóczi Ágnes NNK osztályvezető hétfői bejelentése alapján elkezdődött, azt jelenti-e, hogy változott az NNK honlapján közzétett oltási terv, vagy azt, hogy érvényes az ott szereplő sorrend, és megkezdődött a 60 év felettiek oltásának előkészítése Müller Cecília azt mondta, hogy

természetesen ez utóbbiról van szó. Ezek nem elvágólagos csoportok, hanem ahogy kielégítjük egy-egy kockázati csoport igényét, folyamatosan, dinamikusan lép be a következő csoport, hiszen pont az a célunk, hogy az összes vakcinát, ami rendelkezésre áll, gyorsan és a lehető legszélesebb körben eloltsuk. Mindegyik csoportnak az oltására már most is folyamatosan készülünk, ez nem egyszerű logisztikai feladat, hogy elérjük azt az optimális beoltottsági számot, amely Magyarországon szükséges ahhoz, hogy a járványt megállítsuk.