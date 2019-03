Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy bajban a legnagyobb hazai magánnyugdíjpénztár - mindössze 10 napjuk maradt

Mindössze tíz napjuk van a késlekedő tagoknak a fizetésre. Ha nem teszik, a pénztárnál végelszámolást rendelhetnek el.

"Befizetési határidő: 2019. március 31." és három piros felkiáltójel figyelmezteti a tagokat a Horizont Magánnyugdíjpénztár Facebook-oldalán, hogy rendezzék az idei évre vonatkozó tagdíjukat. A magánnyugdíjpénztáraknak el kell érniük, hogy a rendszeresen tagdíjat fizetők aránya 70 százalék fölött legyen, ellenkező esetben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elrendeli a végelszámolásukat. A Horizontnál jelenleg 63 százalékon áll a mutató.

Az intézménynek 36 ezer tagja van, ezzel bőven piacvezetőnek számít az 56 ezres magánnyugdíjpénztári szférában. A kezelt vagyonban is az élen jár: 158 milliárd forint van a tagok egyéni számláján. Ha nem lesz meg a 70 százalékos befizetés, a tagok vagy átviszik a megtakarításukat egy másik magánnyugdíjpénztárba, vagy az államhoz kerül az egyenlegük. Kérdés emellett az is, mi lesz azokkal, akik járadékot kértek a pénztártól. Nekik nincs hová mozdulniuk, mivel a többi magánnyugdíjpénztár nem nyújtja ezt a szolgáltatást.

A másik három versenytársnál egyelőre jó a helyzet, a Budapest Magánnyugdíjpénztár már hónapokkal ezelőtt elérte a 70 százalékos rátát erre az évre, az MKB-nál januárban 72, februárban 74 százalékos volt az arány, a Szövetségnél is megvolt a múlt hónapban is - akárcsak a korábbiakban - a szükséges 70 százalék. A Horizont tagjainak nem kell mélyen a zsebükbe nyúlniuk, az éves tagdíj mindössze 2400 forint, amit bankkártyával és átutalással is kiegyenlíthetnek.

Lényegesen nagyobb tétel a működési támogatás, ezen a címen 9600 forintot kér a pénztár, ezt sem kötelező azonban befizetni. A pénztárak azért kérnek működési célra adományokat, mert a tagdíjakból elvonható összeg annyira alacsony, hogy nem fedezné a kiadásaikat. A Horizontnál az idén a tagok 52 százaléka fizette be ezt a tételt.