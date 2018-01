Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ne örüljön ennek az időjárásnak!

Több százezer magyar fogja meginni a levét annak, hogy januárban kora tavaszias idő van.

Limitált Emlékérem - Kedvezményes Áron! Szerezze meg a színezüsttel és színarannyal bevont, korlátozott példányszámú érmet! Figyelem: a mindössze 4990 Ft-os kedvezményes ár csak január 31-ig él!

Egyes allergizáló növények tovább virágoznak az enyhe idő miatt, ezáltal pedig hosszabb ideig szórják pollenjeiket a szmog pedig tovább rontja a légúti allergiások állapotát - írja a Híradó.hu.

A világon csaknem négyszázmillió ember allergiás, hazánkban is több százezren szenvednek az allergia tüneteitől.

Az allergiaszezon nem kezdődik korábban, hiszen minden év januárjában és februárjában a mogyorófélék elkezdenek virágozni, azonban amennyiben egy hosszan tartó enyhe idő áll be, ezeknek a virágzása kitolódik egy későbbi időszakra. Ebben az esetben más növények is virágozni kezdenek, emiatt egyszerre nagyobb mennyiségű pollen kerülhet a levegőbe, ami nagyobb problémát okoz az allergiás betegek számára - mondta Kinyó Ágnes egyetemi adjunktus az M1-en.

A téli időszakban a légszennyezésnek is nagy szerepe van, hiszen a betegek porosabb, szennyezettebb környezetben vannak, aminek alapvetően is irritatív hatása van, másrészt a növényekre is hat. A szennyezettebb környezetben a pollenek allergizáló hatása fokozódik.

Kinyó Ágnes elmondta, eddig tüneti kezelést biztosítottak az allergiások számára, a szezon előtti kezdő tünetek jelentkezésekor érdemes az antihisztamin terápiát elkezdeni, azonban az utóbbi években egyre nagyobb tapasztalatot szereznek a szakemberek a valódi immunterápiával, amely valódi oki terápiát ad. A betegeknél ebben az esetben a szezon előtti 2-3 hónapban megkezdhetik a kezelést, így az aktuális szezonban már enyhébbek lesznek a tüneteik.