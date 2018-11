Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem sajnálták a milliókat a BÁV aukcióján

Összesen 380 millió forintot költöttek el a BÁV őszi aukcióján, ahol Rippl-Rónai egyik festményéért 75,6 millió forintot fizettek.

Zsúfolásig telt teremben tartották a BÁV őszi aukcióját, amelyen összesen 380 millió forintos forgalmat bonyolítottak le. A kétnapos árverés legmagasabb eladási árát Rippl-Rónai József Kékruhás lány virágos kalapban című festménye érte el, amelyért 75,6 millió forintot fizettek, ami rekordot jelent - közölte a BÁV Zrt.

A sok licit miatt maratoni hosszúságúra nyúlt árverést jelentős áremelkedések jellemezték. A legnagyobb árnövekedést Feszty Árpád Herman Ottóról készült festménye érte el, amely a kikiáltási árhoz képest 16-szoros áron, 2,9 millió forintért kelt el, míg Barabás Miklós Gróf Batthyány Lajos portréja több mint 15-szörös áron, 10,2 millió forintért, Spányi Béla Őszi erdőrészlete pedig közel 14-szeres áron, 13,2 millió forintért került új tulajdonoshoz.

A műtárgyaknál sokan licitáltak Sovánka István szecessziós díszvázáira, a most felbukkant nagyméretű, főművének tartott emlékvázájáért 960 ezer forintot fizettek. A világhírű cseh üvegművész, Hieronymus Hackel nevéhez köthető 18. századi vadászpohár és evőeszközkészlet 1 millió forintért kelt el. A Zsolnay gyűjtők több csemege közül válogathattak, ezek közül a szakértők kedvence, egy ritka, párducos dekorral díszített art deco váza ért a legtöbbet, 1, 3 millió forintot. A militária anyagban egy empire szablyáért 1,6 millió, egy, feltehetően a Magyar Királyi Testőrség egyenruhájához tartozó, 18. századi mentecsatért pedig 2,8 millió forintot adtak.

Az ékszereknél ismét a befektetésnek is vásárolt nagyméretű brilles darabok voltak a legkelendőbbek. A legmagasabb eladási árat egy 1,55 karátos smaragddal és egy 3,12 karátos brillel ékített nyakék érte el 12 millió forinttal, ezt egy 2,49 karátos brillel ékített szolitergyűrű követte 5,2 millió forintos eladási árral. Az első nap legnagyobb meglepetése az ezüsttárgyak közül került ki. Egy 12 személyes evőeszközkészlet több mint ötszörös áron, 8,4 millió forintért kelt el. 1,5 millió forintot ért egy bécsi empire, és egy Tiffany boroskanna is. A közlekedéstörténeti szempontból is fontos Atlantica-gőzhajó ezüst emlékdoboza szintén 1,5 millió forintért kelt el - közölte a BÁV.