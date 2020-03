Operatív törzs: ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók

Fontos változások lesznek a közösségi közlekedésben, nőtt az elhunytak száma - hangzott el egyebek mellett az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján. A más háztartásban élő családtagokkal való találkozást nem javasolják.

Látványosan csökken a forgalom a közösségi közlekedésben - mondta Schanda Tamás az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján. Éjféltől kijárási korlátozás van érvényben, ez is csökkenti majd a forgalmat, a tömegközlekedésben csökkentik a járatok számár, a hétköznapi, iskolai szünetekben szokásos menetrendek lesznek érvényben. A BKK április 1-ről szombati menetrend szerint közlekedik.

Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók

A MÁV és a Volán járatait összehangolják, leállítják azokat a távolsági buszjáratokat, amelyek vonattal helyettesíthetők. A Máv Start lemondja azokat a nemzetközi vonatokat, amelyek amúgy sem tudnak külföldre eljutni. Az egészségügyi dolgozók ingyenesen utazhatnak a helyi tömegközlekedéssel.

A lejáró kedvezményre jogosító okmányokat nem kell most meghosszabbítani, elfogadják a lejárat után is.

Arra kérik a lakosságot, lehetőleg ne személyesen, hanem mobiltelefonon keresztül vegyék meg a jegyeket. A Volán buszain sem lehet a vezetőnél jegyet vásárolni. A vakok és gyengénlátók ingyen utazhatnak, amíg nem jelenik meg az akadálymentes verzió. A márciusi bérleteket április 15-ig elfogadják a Volánnál, mivel nem készült még el a mobil változat a bérletekre. A kijárási korlátozás miatt a közösségi közlekedésben is előírás a másfél méteres távolság.

Jelentős torlódás alakult ki tegnap kamionokból a határon, de ezt sikerült minimalizálni. A teherszállítóknál is van a határon orvosi ellenőrzés, a gyanús esetek karanténba kerülnek, a külföldiek nem léphetnek be Magyarországra. A kijárási korlátozás rájuk is kötelező, ha belépnek az országba, vagyis a lakóhelyüket ők is csak alapos indokkal hagyhatják el. Ha egészségesek, a kamionsofőrök felvehetik a munkát.

A felsőoktatásban mindenhol elindult a digitális távoktatás. Az intézmények bezárásáról szóló rendelet március 27-én lejárt, de az intézmények vezetői úgy döntöttek, a jövő héten is távoktatás lesz. Az üzletláncokban is rendeződik a helyzet, folyamatos az áruellátás. A fogyasztóvédők folyamatosan ellenőrzik a boltokat, patikákat és az árazási gyakorlatra odafigyelnek.

Nőtt a halottak száma

Jelenleg 343 fertőzött személyt tartanak nyilván, az elhunytak száma 11-re nőtt - mondta Müller Cecília, országos tisztifőorvos. Az időseket arra kérik, ne menjenek ki, kérjék az önkormányzat segítségét. A fiatalok pedig a számukra kijelölt idősávban vásároljanak. Aki otthon dolgozik, az is tartsa tisztán a környezetét, és kerüljék a kontaktusokat, ne fogadjanak látogatót, használják az infokommunikációs lehetőségeket.

A klaviatúrát is fertőtlenítsék, hipós vízzel is át lehet törölni. Müller Cecília azt is tanácsolta: ne járjanak az emberek minden nap boltba, táplálkozzanak egészségesen, egyenek gyümölcsöt, zöldséget, olajos magvakat, savanyúkáposztát, sovány húsokat, halakat.

Bírságolni fognak

A rendőrség tapasztalatai szerint a lakosság megértette a kijárási korlátozást, ennek ellenére azokat, akik gyakran megsértik a szabályt, bírságra számíthatnak, amelynek 5-500 ezer forint az értéke. A napokban újabb egészségügyi felszerelések érkeznek az országba.

Hétfőtől indul a kóházparancsnoki rendszer. Ez az eszközgazdálkodásban fog segíteni az orvosoknak. 17 személlyel szemben indult eddig idegenrendészeti intézkedés. Ezek a személyek 3 évig nem léphetnek be Magyarországra és a schengeni térségbe. 7302 esetben rendeltek el hatósági házi karantént, több mint 47 ellenőrzés volt. A lakosság megértette, hogy ez a járvány megfékezését szolgálja, de 163 esetben szabálysértési eljárást kellett indítani, 37 esetben helyszíni bírságot szabtak ki a megsértése miatt.

A határon át ingázókat is egészségügyi szűrésnek vetik alá, ha betegségre utaló jeleket látnak, akkor hatósági házi karanténba kerülnek.

Akik nem élnek együtt, ne találkozzanak most

A külön háztartásban élő családtagoknak, pároknak nem javasolják, hogy találkozzanak, ezzel sokat tehetnek a járvány terjedése ellen - válaszolta Müller Cecília újságírói kérdésre. A sportoláshoz a természetbe azt javasolják, kocogva, gyalog menjenek, ne tömegközlekedési eszközzel. Ki lehet menni a szabadba kirándulni, sétálni barátokkal, de tartani kell a másfél-két méteres távolságot.

Azt, hogy valóban 65 év fölöttiek vagy alattiak vannak a boltokban, a piacfelügyelet ellenőrzi majd. Arra nem adott konkrét választ az operatív törzs, a boltok hogyan ellenőrizzék a vásárlók életkorát.

Az életmentő beavatkozásokat el kell végezni, azokat is, amelyek nélkül tartós egészségkárosodás vagy az egészségi állapotot romlása várható. Műszaki cikket lehet vásárolni, ha nagyon szükséges.

Müller Cecília elmondta: egészségügyi dolgozó is van a fertőzöttek között, és fiatalokat is érint a betegség. Az időseknél kockázatosabb a betegség, de a krónikus betegségben szenvedő fiataloknál is nagy a kockázat. Tekintettel arra, hogy a fiatalok is fertőződnek, arra kéri őket az országos tisztifőorvos, hogy kerüljék a kontaktust.