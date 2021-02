Orbán Viktor: veszélyes pillanatban vagyunk a járványban

Két görbét kell figyelni: a már beoltottakét és az új fertőzöttekét, ettől függ, mikor lehet nyitni. De itt van már a harmadik hullám, amin csak az segíthet, ha a közeli jövőben újabb adag oltóanyag érkezik, húsvétra kerülhet sorra mindenki, aki már regisztrált - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádión.

Egy veszélyes pillanatban vagyunk, mert egyszerre van már vakcina és oltunk, egyszerre konzultálunk arról, hogy nyissunk, de már itt a harmadik hullám

- mondta el Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli tájékoztató beszélgetésében. Szerinte már mindenki szabadulna, de közben nagyon kell figyelni arra, hogy a fertőzési járványgörbe hogyan megy fel és hogyan nő az oltottak száma, utóbbi gyorsabb üteme a kulcs ahhoz, hogy a jelenlegi korlátozásokon változtatni lehessen.

A magyar egészségügy kivételesen erős a miniszterelnök szerint, egyetlen egy magyar közszerv sem volt ekkora nyomásnak ilyen hosszú időn át kitéve. "Szokás leszólni a magyar egészségügyet, de ez indokolatlan, látva az elmúlt egy évet" - értékelte a kormányfő az ápolók, orvosók, kórházi személyzet fantasztikus teljesítményét, ami alapján úgy véli, hogy az ellátórendszer bírni fogja.

"Ha 20 ezer embernek kellene ma covidos ellátást nyújtanunk hirtelen, akkor is bírnánk, de ehhez képest csak négyezer beteg van" - adott képet a jelenlegi helyzetről az operatív törzstől kapott tájékoztatása alapján a miniszterelnök. Itt elmondta, hogy tavasszal egyesével járta végig a kórházakat, hogy maga lássa, milyen kihívás előtt állnak az intézmények, és akkor azt látta, hogy a személyzet még tanulta ezt az új helyzetet, de mostanra már összeállt, mit is kell tenni.

Pörögnek a vakcinák

"Húsvétkor közel leszünk ahhoz, hogy akik eddig regisztráltak a vakcinára, már be fogjuk tudni oltani. Ezért nem sürgetek, mert az udvariatlan, de bíztatok mindenkit, hogy jelentkezzen" - közölte a miniszterelnök, aki szerint egyelőre még lassú ütemben érkeznek a vakcinák, viszont nem sokára jön egy ugrás.

Arról is beszélt, hogy visszautasíthatja azt a vakcinát, amit felkínálnak neki, viszont a harmadik hullám miatt az illető élete a tét. Inkább hozzon megfontolt döntést, és oltassa be magát az orvosánál, ismét arra kért mindenkit, hogy oltassa be magát. Mostanra már kínai Sinopharm és Szputnyik V vakcinák is elérhetők itthon, amit helyzeti előnynek nevezte, mert szerinte hasonló a helyzet, mint 2020 tavaszán, amikor az egészségügyi eszközök jelentősen megdrágultak, de most előre gondolkodott a kormány, és Szijjártó Péter külügyminiszter javaslatára már novemberben elkezdett tárgyalni a vakcinák beszerzésén.

"Bízzanak a magyarok az előrelátóképességükben" - mondta Orbán Viktor. Hamarosan megkezdődhet a kínai vakcinák beadása is Magyarországon, "Müller Cecília kezében vagyunk" a miniszterelnök szerint, aki arról tájékoztatta, hogy "jól halad", így pontos időpont még nem tudható, mikor kezdik a Sinopharmot felhasználni, de várhatóan a közeli jövőben. Ismét elmondta, hogy vissza lehet utasítani a felkínált oltóanyagot, ha az valakinek nem felel meg, de akkor a sor végére kerülni az oltási rendben.

Most úgy véli, hogy a baloldal és az ellenzék nem partner a járványkezelésben. "Sistergő gyűlöletet éreztem a parlamentben" - értékelte a tavaszi ülésszak hét eleji nyitását a kormányfő. Úgy látja, hogy most nem fog beállni az ellenzék a rendkívüli jogrend mögé.

Kérte, hogy mindenki töltse ki a nemzeti konzultációt, hogy a kormány jobb döntéseket hozhasson az újranyitásról. "Hét fontos kérdést tartalmaz a konzultáció, én is ezeken gondolkodok hetek óta" - magyarázta Orbán Viktor, aki szerint már jó lenne nyitni, de itt a harmadik hullám. Ismét bírálta az ellenzéket, hogy fúrja azt, hogy az emberek véleményt mondjanak, miközben a kormányfő szerint ez egy szerződés alapja az emberek és a kormány között, a korábbi kérdezések alapján is látszik, hogy ehhez tartja magát mindenki a vezetésben: példaként említette a nyugdíjasokkal kötött "szerződést", vagy az alaptörvényről szóló konzultációt, amelyeket a mai napig figyelembe vesznek.