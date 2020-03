Orbán bejelentése után jött a boltok ostroma

Sajátos módon egybeesik a Magyarországon indult bevásárlási roham kezdte azzal a nappal, március 13-ával, amikor Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy bezárják az iskolákat - írja a 24.hu.

A 24. hu a Budapest Bank több százezer ügyfelének bankkártyahasználata alapján összehasonlította a 2020. február 18. és március 18. közötti egy hónapot az egy évvel korábbi azonos időszakkal. Az összehasonlításnál nem a konkrét dátumot figyelték, hanem a hét adott napját, hogy ne egy szombatot mérjenek például egy szerdához.

A statisztikában csak a Budapest Bank ügyfelei szerepelnek, így ha nem is reprezentatív az adatsor, az emberi természet és reakciók miatt a tendenciák valószínűleg hasonlóak más bankoknál is. Az adatokat napra és ágazatra összesítették, a belföldi és külföldi költéseket együtt.

Ebből az derült ki, hogy március 13-án, amikor Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy bezárják az iskolákat, az emberek megrohamozták nemcsakaz élelmiszerboltokat, a drogériákat és a gyógyszertárakat is: az előbbiekben több mint hússzor, az utóbbiban ötvennyolcszor annyit költöttek, mint egy évvel korábban.

A ruházkodásra szánt összeg tizenharmadikán majdnem duplázódást mutat, ami a március 15-éhez mérve elég alacsony, hiszen a tavalyi zárt boltok (és a webshopok) versenyeztek az idei nyitott üzletekkel (és webshopokkal), de jól mutatja, hogy aznap nem ruhára költötték az emberek leginkább a pénzüket.

A hotelre és motelre szánt pénz a bizonytalanság miatt már február végén is elmaradt az előző évitől, azonban kis emelkedés után a vírus itthoni megjelenése miatt zuhanni kezdett. Hasonló tendenciát mutat a közlekedési költség alakulása is - március közepére mindkettő közel 90 százalékot zuhant tavalyhoz képest, ami azt jelenti, tizedannyit költünk rájuk, mint egy éve ilyenkor. Az éttermi étkezés is visszazuhant miután a legtöbb hely már csak elviteles ételrendeléseket vesz fel.