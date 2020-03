Orbán: szombattól kijárási korlátozás lép életbe Magyarországon

Kijárási korlátozást vezetnek be Magyarország egész területére március 28. és április 11. között. Dolgozni és vásárolni lehet. A nyitva lévő boltokba 9 és 12 óra között kizárólag az idősek mehetnek be.

Két héten keresztül az otthonunkat vagy a lakóhelyünket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatjuk el - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a közrádióban.

A kormányfő arról is beszélt, hogy "elviselhető módon" próbálják elválasztani az időseket a fiataloktól. Ennek érdekében az élelmiszerboltok, drogériák, patikák esetében olyan speciális szabály lép életbe, hogy a 65 év felettiek 9 és 12 óra között látogathatják ezeket az üzleteket. Ebben az időszakban más nem mehet be ezekbe.

Az Index összefoglalója szerint Orbán azt is elmondta: "A magyarok fegyelmezetten a társadalmi érintkezések méretét tizedére csökkentették". A csökkenés most megállt, ezért lép életbe a kijárási korlátozás. Ez hangsúlyozottan nem kijárási tilalom, amikor "egy légy sem repülhet ki".

A kijárást lehetővé tévő alapos okok között van, hogy a gyerekeket be lehet vinni az iskolák ügyeleteire, ahol ötfős csoportokban vigyáznak rájuk; az önkormányzatok is kijelöltek ilyen célra óvodákat, ezekhez is ki lehet menni; ki lehet menni a szabadba, csak tartsanak egymás között a távolságot - tette hozzá a miniszterelnök.

Szabálysértésnek számít, ha valaki nem tartja be ezt a szabályozást. A kormányfő azonban közölte: "Nem az a feladat, hogy dresszírozzuk az embereket. Azt kell elnyernünk, hogy meglegyen az együttműködés. A rendőröknek segíteniük kell az embereket, hogy betartsák a szabályokat, cél nem a kikényszerítés". Szükség esetén azonban akár 50 ezer forintos büntetés is kiszabható.