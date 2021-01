Pünkösd előtt nem várható az éttermek megnyitása

Valószínű, hogy Pünkösdig fennmaradnak a mostani korlátozások a vendéglátóiparban. Legalábbis erről tájékoztatta tagjait a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) tagjait.

Nem várható, hogy Pünkösd előtt enyhülnének, vagy megszűnnének a vendéglátóipart sújtó jelenlegi korlátozások. Ez derül ki abból a levélből, amit a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) küldött tagjainak.

A 24.hu által idézett dokumentum szerint "a kormányzati kommunikáció és a Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatása szerint a jelenleg érvényben lévő korlátozások valószínűleg pünkösdig fennmaradnak". A szervezet elnöke, Flesch Tamás a lapnak azt mondta, hogy nehezen látja elképzelhetőnek a május előtti nyitást - nemcsak Magyarországon, de Európában is.

"Sejtettük, hogy nagyjából ez lesz, de ennél egy fokkal azért optimistábbak is voltunk és abban is bíztunk, hogy március végére-április elejére már lehet számolni a nyitással" - mondta a Napi.hu-nak Gál Bence, a lezárás idejére kiszállításra és elvitelre átállt Pasarét Bisztro társtulajdonosa. A szakember arra számít, hogy drasztikusan kevesebben tudnak majd kinyitni, ha eljön a nyitás lehetősége, mert a zárva tartás is pénzbe kerül, a meg nem tartott munkatársak helyett nagyon nehéz lesz másokat találni.

A még talpon lévő, illetve a majdan megnyitó helyek finanszírozási körülményeinek javítása érdekében tovább tárgyalnának az állami segítségről. A szervezet ezért továbbította a Magyar Turisztikai Ügynökséghez a szakma kéréseit, amelyek között a túlélés finanszírozási könnyítéseit - például növelt bértámogatást, járulékkedvezményt, a támogatások kiterjesztését, adókönnyítést - fogalmazták meg.