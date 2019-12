Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rendkívüli helyzet: dugók a sztrádákon

Több autópályán - köztük az M1-esen - óriási a forgalom, ráadásul egy baleset is történt, ezért torlódás alakult ki vasárnap délelőtt.

Rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom az M1-M0-M5 útvonalon - derül ki az utinform.hu vasárnap delelőtti körképéből.

Az M1-es autópályán, a szokottnál is többen haladnak Budapest irányába, emiatt a határtól Mosonmagyaróvár környékéig, valamint Győr elkerülő szakaszán, majd Tatabánya térségében összefüggő kocsisorban, telített sávokon, helyenként lépésben halad a forgalom. Aki most Hegyeshalomtól az M5-ösig közlekedik, akár két órával is hosszabb menetidővel számolhat.

Az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon Szárliget és Óbarok között a 44-es km-nél, korábban két személyautó ütközött össze a belső sávban. A helyszínelésnek vége, de a forgalom még lassan halad.

Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé Nagytétény és Szigetszentmiklós között haladnak sokan, de torlódás még nem alakult ki.

Az M5-ös autópályán, Röszke irányába, Szatymaz felé a 155-ös km-nél, a rendkívül erős forgalom miatt akadozik a forgalom.



A magyar-román határszakaszon az M43-as autópályán, a Nagylaknál kilépni szándékozó személyforgalom több mint 3 kilométeren torlódik.